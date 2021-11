Os fãs do mundo bruxo podem comemorar! Todos os filmes da saga “Harry Potter” retornarão aos cinemas em comemoração aos 20 anos de lançamento do primeiro longa-metragem “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

O anúncio foi realizado nas redes sociais do canal Space, pertecente ao conglomerado de mídia Warnermedia, que detém os direitos autorais das obras audiovisuais.

“Harry Potter vai celebrar 20 anos no cinema da melhor maneira. A saga completa voltará a ser projetada nas salas. ‘Harry Potter e a Pedra Filosofal’ se tornou um fenômeno em 2001. O filme soube capturar a magia do universo criado por J.K Rowling”, explicou o vídeo.

“A saga chegou ao fim 10 anos atrás com ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte II’. De todos os filmes de Harry Potter, qual deles você gostaria de ver nos cinemas”, questionou.

Não há detalhes sobre quando as obras serão lançadas nas salas de cinema. Também não foram divulgadas mais informações sobre as cidades que serão contempladas com exibições.



A saga "Harry Potter" é um dos maiores sucessos da indústria cinematográfica. Os filmes, baseados nos livros homônimos da escritora J.K Rowling, conta a história de Harry Potter, um menino que descobre ser bruxo.

