Adele brinca sobre concorrência com Ed Sheeran: "ele que deve se desesperar"

19:49 | Out. 15, 2021

O mercado da música internacional sempre foi competitivo. No próximo mês, não será diferente: enquanto Adele lançará seu novo álbum no dia 19 de novembro, o disco de Ed Sheeran está marcado para 29.

Com pouco mais de uma semana de diferença, a cantora britânica comentou sobre o assunto em entrevista que concedeu ao "IHeart Radio" durante a divulgação do single “Easy On Me”.

O radialista disse para ela que o cantor de “Bad Habits” disponibilizaria seu trabalho no mesmo período. A artista, então, questionou: “no dia 19?”. O jornalista respondeu: “não exatamente no dia 19, não se desespere”.

Adele falou logo em seguida: “Me desesperar? Ele que deve se desesperar”. Após fazer a piada, ressaltou que aprecia a obra de Ed Sheeran. “Eu o amo, eu realmente o amo”, reforçou.

O álbum da cantora, “30”, está previsto para o dia 19 de novembro e trata de seus sentimentos acerca do divórcio que enfrentou. Ela passou os últimos seis anos sem aparecer publicamente.

Já Ed Sheeran lançará “=” dez dias depois. O quarto disco de estúdio do cantor e compositor já conta com dois singles, “Bad Habits” e “Visiting Hours”.



