Sobrado Dr. José Lourenço recebe exposição "Tramas do Feminino"

Abertura da nova exposição do equipamento ocorre neste sábado, 6, a partir das 10 horas. Mostra reúne obras de artistas mulheres de sete estados do Nordeste

Um convite a "perceber o mundo" pelo olhar "sensível e criativo" de artistas nordestinas. É este o mote de "Tramas do Feminino", nova exposição que ocupa a partir de sábado, 6, o Sobrado Dr. José Lourenço. A mostra é gratuita e terá abertura a partir das 10 horas, com realização de visita guiada pelo curador Marcus Lontra a partir das 11 horas. O uso de máscaras é obrigatório.

A exposição reúne obras de artistas do Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Bahia. A diversidade, além de geográfica, será também histórica e estética, com presença de obras de artistas pioneiras e contemporâneas em bordado, pintura e outros formatos.

Na lista de artistas que compõem a mostra, estão Claudia Sampaio (Fortaleza, CE), Fátima Campos (PI), Heloysa Juaçaba (Guaramiranga, CE), Ise Araújo (SP), Janete Costa (PE), Lídia Babinski (Várzea Alegre, CE), Maria Adair (BA), Maria Amélia Vieira (AL), Maria do Santíssimo (RN), Marlene Almeida (PB), Nice Firmeza (Aracati, CE), Sabyne Cavalcanti (Fortaleza,CE), Tereza Costa Rego (PE), Waléria Américo (Fortaleza, CE), ADADA - Associação das Artesãs de Alegria (Ipu/CE), Maria Assunção Gonçalves (Juazeiro do Norte, CE), Maria Perpetua Martins (Jaguaribe, CE), Dona Helen (Juazeiro do Norte, CE), Francisca Lopes (Juazeiro do Norte, CE), Maria de Lourdes Cândido Monteiro (Juazeiro do Norte, CE) e Cícera Lira (Juazeiro do Norte, CE).

Tramas do Feminino

Quando: abertura neste sábado, 6, às 10 horas e visita guiada com o curador às 11 horas (acesso para visitação até 12h30); visitação até 12 de fevereiro de 2022, de terça a sexta de 9 às 16 horas e sábado de 9 às 13 horas

Onde: Sobrado Dr. José Lourenço (rua Major Facundo, 154, Centro)

Gratuito

Mais informações: @sobrado154

