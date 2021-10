31º Cine Ceará: Halder Gomes e Marta Aurélia serão homenageados

O cineasta Halder Gomes e a atriz Marta Aurélia receberão o Troféu Eusélio Oliveira na cerimônia de abertura do festival, que ocorrerá em 27 de novembro no Cineteatro São Luiz

A cerimônia de abertura 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, que ocorrerá em 27 de novembro, será marcada por homenagens a dois talentos cearenses: o cineasta Halder Gomes e a atriz e cantora Marta Aurélia, que receberão na solenidade o Troféu Eusélio Oliveira em celebração às carreiras.

Halder é reconhecido pelas comédias de sucesso que dirigiu e escreveu, em especial o universo de "Cine Holliúdy", que já rendeu um curta, dois longas e uma série para TV. O próximo projeto do artista, porém, será o drama "Vermelho Monet".

Marta Aurélia também transita entre diferentes campos. Com mais de 30 anos de carreira, a artista é atriz, cantora, compositora e performer, além de atuar como pesquisadora e jornalista. Com participação em filmes como “Luzia Homem” (1988), “Milagre em Juazeiro” (1999) e “Marco” (2019), ela está atualmente em cartaz no longa cearense “Cabeça de Nêgo”, de Déo Cardoso.

Quando é o 31º Cine Ceará?



O tradicional festival de cinema cearense será realizada entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro. O formato será híbrido. Em Fortaleza, o Cineteatro São Luiz exibirá as produções das competitivas de curtas e longas, os longas da Mostra Olhar do Ceará, a mostra O Primeiro Filme a Gente Nunca Esquece, os curtas do Prêmio Água e Resistência e o longa “O Marinheiro das Montanhas”, de Karim Aïnouz, que encerra o evento. Também presencialmente, o Cinema do Dragão irá exibir os 17 curtas da Mostra Olhar do Ceará. A programação remota será dividida entre o Canal Brasil, Canais Globo, Globoplay + Canais ao Vivo, canal do Cine Ceará no YouTube e TVC.

