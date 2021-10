Cine Ceará e Cagece abrem inscrições para filmes feitos pelo celular

16:47 | Out. 14, 2021

O 31º Cine Ceará e a Cagece abrem inscrições para o "Prêmio Água e Resistência" com o objetivo de selecionar filmes captados pelo celular que tratam da temática da premiação

O 31º Cine Ceará - Festival Ibero-americano de Cinema e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abrem inscrições para o “Prêmio Água e Resistência” a partir de sexta-feira, 15 de outubro. Os interessados podem se inscrever até dia 11 de novembro deste ano.

A premiação estará disponível para curtas-metragens captados exclusivamente por celular e outros dispositivos móveis. As obras audiovisuais deverão dialogar com a temática do evento “Água e Resistência”.

O objetivo da iniciativa é demonstrar a importância do recurso natural e das lutas contra a escassez de água. Além disso, também busca lançar luz a contextos atuais que envolvem poluição, mudanças climáticas e consumo desenfreado.

Os trabalhos deverão conter de um a três minutos e podem dialogar com diversos gêneros, como ficção, animação e documentário. Cinco filmes serão selecionados para exibição no festival de cinema e concorrerão ao prêmio de R$ 3 mil.

Apesar da captação por celular, a edição e a finalização podem ser realizadas pelo meio de preferência pelo participante. O regulamento estará disponível no site do Cine Ceará.

Prêmio Água e Resistência

Inscrições: de 15 de outubro a 11 de novembro

Mais informações: no site do Cine Ceará

