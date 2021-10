Novo filme de Karim Aïnouz estreia no 31º Cine Ceará

Exibido no Festival de Cannes em julho, "O Marinheiro das Montanhas" será o longa de encerramento do evento cearense no próximo dia 3 de dezembro

Documentário pessoal e autobiográfico do diretor cearense Karim Aïnouz, "O Marinheiro das Montanhas" já tem exibição garantida em Fortaleza, cidade natal do cineasta: será no próximo dia 3 de dezembro, no Cineteatro São Luiz, como filme de encerramento do 31º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema. O evento cearense começa no dia 27 de novembro e terá edição híbrida, com parte presencial e parte remota.

No longa, o diretor lança um olhar interessado na própria história. Filho de um pai natural da Argélia e de uma mãe nascida em Fortaleza, Karim lança-se em viagem ao país natal do progenitor e, também, às memórias da família.

A partir do uso de imagens de arquivo e de registros do percurso na Argélia, o filme apresenta um retrato íntimo sobre o tempo, a capital cearense e a região montanhosa da Cabília, na Argélia.

Na mais recente edição do Festival de Cannes, em julho, a produção foi exibida em uma seção especial. O último longa dirigido por Karim foi "A Vida Invisível", que em 2019 também teve estreia mundial em Cannes e, no Brasil, foi exibido primeiro no Cine Ceará, sendo o filme de abertura da edição daquele ano.

O 31º Cine Ceará terá programação no Cine São Luiz e no Cinema do Dragão na porção presencial, e, virtualmente, no YouTube, Canal Brasil, Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo.

