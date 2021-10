31º Cine Ceará: produções da Mostra Olhar do Ceará são divulgadas

Mostra dedicada exclusivamente à produção cearense no principal evento audiovisual do Estado irá exibir 24 filmes entre curtas e longas

Porção dedicada à produção cearense no Cine Ceará, a Mostra Olhar do Ceará da 31ª edição do festival disponibilizará ao público um total de 24 filmes, sendo 17 curtas e três longas. O evento gratuito ocorre de forma híbrida entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro.

A curadoria da cineasta Desirée Langel Rondón escolheu os selecionados entre 88 inscrições. Nos longas, participam da mostra os documentários “De uma distância esquizoide”, de Gabriel Silveira, que observa as desigualdades do cotidiano urbano; “Minas urbanas”, de Letícia Gondim, sobre formas que a desigualdade social atinge as mulheres; e “Transversais”, de Émerson Maranhão, um acompanhamento das experiências da transexualidade de cinco pessoas.

Já entre os curtas, os 17 selecionados representam as cidades de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte, Meruoca, Quixadá e Tianguá. Dez deles são documentários, três são animações e quatro são ficções que vão do experimental - caso de “Curva Sinuosa”, de Andréia Pires - ao horror - como “Estilhaços”, dirigido por Gabriela Nogueira.

Na linguagem documental, é possível destacar o trabalho coletivo “Fôlego vivo”, da Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas – Umari; “Zé Tarcísio, Testemunha”, de Delano Gurgel, que celebra a vida e a obra do artista visual cearense; “Corpas”, dirigido por Arthur Almeida, que apresenta artistas trans de Fortaleza; e “Muxarabi”, curta de Natália Maia e Samuel Brasileiro que se interessa pelas invenções e reflexões de um metalúrgico do Conjunto Palmeiras.

O Cine Ceará será realizado em 2021 de forma presencial (no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão) e virtual (no YouTube e nas plataformas do Canal Brasil, Canais Globo e Globoplay + Canais ao Vivo).

Confira lista:

Longas da Mostra Olhar do Ceará

“De uma distância esquizoide”, de Gabriel Silveira

“Minas urbanas”, de Natália Gondim

“Transversais”, de Émerson Maranhão

Curtas da Mostra Olhar do Ceará

“2020”, de Oziel Herbert

“A casa que eu vivo hoje não é casa”, de Lara Muniz e Marcus Antonius

“Arte na palha”, de Augusto Cesar dos Santos

“As aventuras de Ana e João”, de Augusto Cesar dos Santos

“Boi coração”, de Marcelo Alves e Angela Gurgel

“Corpas”, de Arthur Almeida

“Curva sinuosa”, de Andréia Pires

“Entre o passado”, de Larissa Estevam

“Estilhaços”, de Gabriela Nogueira

“Fôlego vivo”, da Associação dos Índios Cariris do Poço Dantas – Umari

“Ibiapaba, como nascem as montanhas”, de George Alex Barbosa

“Joelhos”, de Yasmin Gomes

“Memória da memória”, de Idson Ricart

“Muxarabi”, de Natália Maia e Samuel Brasileiro

“Saudade dos Leões”, de João Paulo Magalhães

“Sebastiana”, de Cláudio Martins.

“Zé Tarcísio, Testemunha”, de Delano Gurgel Queiroz



