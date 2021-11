Cantora Tiê lança single com Valmir Lins, alagoano radicado no Ceará

Em 2009, o álbum “Sweet Jardim” projetou uma nova voz na música brasileira. À época, o então estudante Valmir Lins escutou o disco e ficou encantado pela descoberta do timbre suave da cantora Tiê. Tornou-se fã, acompanhou a carreira da artista durante anos e publicou uma análise do álbum em seu perfil no Instagram em 2020, quando já despontava como influenciador digital com mais de 60 mil seguidores. O vídeo chamou a atenção da cantora, que escreveu: “quero ser sua amiga!”. Nesta sexta-feira, 5, os dois dão vazão à parceira com o lançamento do single “Pacto” em todas as plataformas digitais.

"Ela era a minha ídola, virou minha amiga e agora é minha fada madrinha, uma relação que só se intensifica", conta Valmir. O trabalho é o seu primeiro passo em direção à carreira musical, no qual assina a composição ao lado do produtor Adriano Cintra e divide os vocais com Tiê. Após um encontro presencial, ela incentivou o alagoano, que se considerava um “artista dentro da gaveta”, a investir na área e desenvolver a letra para a canção. "Eu tenho muita confiança no que eu escrevi, acho que tem muita capacidade de emocionar", argumenta.

Valmir, que já tem afinidade com a escrita há anos, criou os versos após a vivência de duas decepções amorosas durante a pandemia em Fortaleza, onde reside. A primeira, o divórcio de um casamento de nove anos, foi seguida por uma grande paixão frustrada. "Foram duas pancadas emocionais num momento em que eu estava muito frágil. Eu lembro que sentei e escrevi a música em cinco minutos. É muito dolorida, fala de um amor que não vingou, mas que mexe com todos os sonhos que você tinha em relação a esse afeto. É muito visceral, ela tem esse poder de levar a gente para o fundo do poço para usar como catapulta", explica.

A sonoridade de “Pacto” foi construída com a participação dos músicos André Whoong e Nana Rizinni e é inspirada em baladas românticas, gênero constante nas playlists dos cantores. A faixa tem referências de Lana Del Rey, Nina Simone e Soley, assim como as próprias músicas românticas de Tiê. "Além da balada, ela tem pop, uma MPB, um violão que remete ao country, é uma mistureba", detalha.

Em relação à estreia musical, Valmir ressalta o medo e a insegurança nas primeiras etapas do processo. Ele relembra as consequências do bullying na infância por ser considerado feminino, e como isso o levou a ter vergonha da própria voz. "O processo da minha preparação foi muito bonito porque eu não somente estou construindo uma habilidade que até então eu não tinha, mas eu estou conseguindo me livrar de antigos demônios que só existiam na minha cabeça. É um processo de desconstruir uma imagem que eu tinha de mim".

No momento atual, o “vício antigo” da música ganha outras proporções. “A música é minha melhor amiga, quem me entende, quem me escuta, quem não me julga e, agora, está virando minha profissão”, manifesta. Acompanhando o retorno presencial de Tiê aos palcos, Valmir se apresenta pela primeira vez ao vivo com “Pacto” no dia 3 de dezembro, em São Paulo.

Lançamento do single “Pacto”

Quando: A partir desta sexta-feira, 5

Onde: Em todas as plataformas digitais

