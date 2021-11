Sega anuncia aliança com a Microsoft para desenvolver jogos na nuvem Azure

O grupo japonês Sega anunciou nesta segunda-feira, 1º, que aprovou uma aliança estratégica com a Microsoft, proprietária do Xbox, para desenvolver jogos na plataforma na nuvem Azure, da gigante americana.

A aliança faz parte de um projeto a longo prazo da Sega chamado "Super Game", que busca desenvolver títulos de grande orçamento e com ambição internacional, informou a empresa criadora do Sonic.

"Em um mundo mais conectado do que nunca após o lançamento do 5G e dos serviços na nuvem nos últimos anos, os consumidores podem desfrutar mais facilmente de conteúdos de entretenimento de alta qualidade a qualquer momento", disse em um comunicado.

Os títulos desenvolvidos pela Sega especificamente para os servidores da Azure podem aparecer nos próximos anos no Xbox Game Pass, um serviço por assinatura mensal que permite aos jogadores acessarem um catálogo de jogos por meio do console Xbox.

Vários jogos da Sega, incluindo a franquia "Yakuza", já estão disponíveis no Game Pass. E alguns deles também estão disponíveis com as assinaturas do PlayStation Now da Sony ou na loja digital da Nintendo.

Na Bolsa de Tóquio, as ações da Sega subiam quase 6% nesta segunda-feira. "Ao trabalhar com a Microsoft para antecipar as tendências à medida que se aceleram ainda mais no futuro, a meta é otimizar os processos de desenvolvimento e continuar levando experiências da maior qualidade aos jogadores que usam a tecnologia na nuvem da Azure".

