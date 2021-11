Star Plus em novembro: veja os filmes e séries que chegam ao streaming

Com documentários, séries e filmes, a plataforma de streaming Star+ divulga os conteúdos que estarão disponíveis em seu catálogo a partir de novembro

O Star+ anunciou os conteúdos que chegarão ao seu catálogo em novembro. Haverá, por exemplo, o lançamento da série “The Choe Show”, que conduz os espectadores pela vida e pelos pensamentos do artista David Choe. O pintor estadunidense mostra sua visão de mundo, ao mesmo tempo que reflete sobre suas experiências emocionais.

Outro título será o documentário “Dopesick”, que analisa como empresas desencadearam uma epidemia de drogas nos Estados Unidos. O conteúdo revela o cotidiano na indústria farmacêutica e a luta no país norte-americano contra o vício em opioides.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os fãs de narrativas policiais, o streaming adicionará o spin-off “Law & Order: Organized Crime”. No enredo, o detetive veterano Elliot Stabler volta a trabalhar para a polícia de Nova York depois do assassinato de sua esposa.

Seu objetivo é lutar contra o crime organizado. O problema é que, após uma década distante do local, percebe que a cidade e o departamento policial mudaram bastante. A partir disso, deve se adaptar a um sistema de justiça penal diferente daquele que conhecia.

Também haverá o lançamento de “Reservation Dogs”, criada por Sterlin Harjo e Taika Waititi. Na história, quatro adolescentes indígenas de Oklahoma passam seus dias cometendo crimes para visitar a Califórnia.

Outro destaque será o conteúdo de animação “Marvel’s M.O.D.O.K”. O supervilão sonha em conquistar o mundo, mas enfrenta vários fracassos nos seus planos. Além de precisar lidar com sua vida familiar, passará por crises de meia idade que movimentarão as forças do universo.

Star+ em novembro

03/11

- The Gloaming

- Alerta Aeroporto: Peru e Brasil (Ano 6)

- Alerta Aeroporto: Roma (Ano 8)

- Alerta Aeroporto: Peru (Ano 3)

- Power

- Marvel’s M.O.D.O.K.

05/11

- Anastasia

10/11

- Rebel

12/11

- Dopesick

17/11

- Alerta Aeroporto: Brasil (Ano 5)

- The Choe Show

22/11

- Solar Opposites

24/11

- Reservation Dogs

- Law and Order: Organized Crime

Sobre o assunto HBO Max contrata Silvio de Abreu para novo núcleo de "telesséries"

Diretor de "Round 6", da Netflix, criou personagens inspirado em sua vida

Amazon Prime Video: veja lançamentos de filmes e séries em novembro

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags