James Blunt dança "Coração cachorro" e reage: "Enviarei meus dados bancários"

O cantor britânico James Blunt postou um vídeo nesta terça-feira, 26, dançando a música "Coração cachorro", hit interpretado por Matheus Fernandes e Ávine Vinny. No registro, ele parabeniza a dupla pela liderança nas paradas, mas escreveu no post que "vai mandar os dados bancários em breve". O forró usa a melodia de "Same Mistake", balada do cantor de 2007.



Confira o vídeo postado pelo britânico:

Os autores do forró admitem a inspiração, mas negam que "Coração cachorro" seja um plágio de "Same Mistake". James Blunt postou o vídeo em tom de brincadeira e ainda não se sabe se o cantor vai realmente reivindicar a coautoria da música.



Lançada em setembro, "Coração cachorro" caiu no gosto dos internautas que rechearam as redes sociais com desafios de coreografias. No YouTube, a faixa ultrapassa a marca de 40 milhões de visualizações.

