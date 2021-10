Maisa desabafa sobre cabelo natural: "Posso usar do jeito que eu quiser"

18:44 | Out. 26, 2021

Atriz, apresentadora e influenciadora digital falou nas redes sociais sobre cobranças para usar cabelo liso e dividiu histórias com os seguidores

Após ver comentários feitos sobre o próprio cabelo por seguidores, a apresentadora e influenciadora Maisa desabafou no Twitter sobre as cobranças que recebe para voltar a alisá-los.

"Sim, gente, eu sei que tem gente que me prefere de cabelo liso, etc. Mas eu não vou ficar alisando ele para gosto das pessoas", publicou a artista, que completou: "Felizmente eu AMO meu cabelo natural e sei que fico bem dos dois jeitos. Então, só não fiquem comparando porque é muito chato. Posso usar o cabelo do jeito que eu quiser", ressaltou.

Na noite anterior, a apresentadora havia compartilhado uma mensagem de uma fã elogiando um penteado dela. "Que sonho ficar tão maravilhosa assim de rabo de cavalo. Fico bonita nem com ele solto", lamentou a seguidora.

"Tá tudo na nossa cabeça! Eu achava a mesma coisa até uns 3 anos atrás", respondeu Maisa. "Hoje eu enxergo de outra maneira e me sinto lindíssima. Todo mundo falava que ficava bom e eu não acreditava porque EU não me enxergava 'bonita' daquele jeito. Doideira, né?", continuou.

Maisa ainda interagiu diretamente com outras seguidoras e deu dicas de cuidados pessoais. "Cabelo ondulado é lindo! O meu em alguns lugares é ondulado e outros cacheado. A finalização ajuda muito a deixar do jeito que eu gosto! Tem dias que quero mais definido e dias que quero mais solto e tá tudo bem", reforçou.

