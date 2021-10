Larissa Manoela termina romance de um mês com ator

A atriz estava conhecendo melhor o também ator André Luiz Frambach, com quem contracenou no sucesso "Modo Avião", filme da Netflix

Após ser flagrada aos beijos com o par romântico do filme "Modo Avião", a atriz e influenciadora Larissa Manoela está novamente solteira. A informação foi, na verdade, anunciada pelo ator André Luiz Frambach, com quem Larissa foi vista no início de setembro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

Em resposta a um seguidor no Instagram que perguntou se ele estava “solteiro, namorando ou enrolado”, André Luiz confirmou o fim do affair com Larissa e afirmou estar sozinho.

Sobre o assunto Larissa Manoela supera trauma para papel em nova novela da Globo

Entenda suposta traição envolvendo Gui Araújo, Jade Picon, João Guilherme e Duda Reis

Maisa desabafa sobre cabelo natural: "Posso usar do jeito que eu quiser"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-casal se conheceu nas gravações do longa "Modo Avião", da Netflix, protagonizado pela atriz e um dos principais sucessos da plataforma. O breve romance teve início em agosto, como André Luiz afirmou à revista Quem.

"A gente se encontrou para conversar sobre o filme e matar a saudade da galera. Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo”, compartilhou.

Em entrevista ao jornal Extra, Larissa revelou estar "focada" nos projetos futuros. “Não sinto necessidade de engatar um relacionamento agora. Estou focada no que já me pertence, nos lançamentos. Essas são minhas prioridades no momento”, afirmou.

Entre eles, estão as gravações da próxima novela das seis da Globo, Além da Ilusão, que será protagonizada pela atriz, além da divulgação da a nova música “Me Deixa a Milhão”. A faixa deve compor um novo álbum, previsto para 2022.

Tags