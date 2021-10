Projeto de Wesley Safadão e Thyane Dantas faz ação solidária no Beach Park

Por meio do WSolidário, 30 crianças carentes de Pedra Branca, no interior do Ceará, desfrutaram de um dia de lazer no maior parque aquático da América Latina, o Beach Park, por meio de um projeto Wesley Safadão e Thyane Dantas

Em comemoração ao mês das crianças, o projeto WSolidário, do cantor Wesley Safadão e sua esposa Thyane Dantas, proporcionou um dia de lazer no Beach Park para meninos e meninas carentes de Pedra Branca, no interior do Ceará. A ação contemplou um grupo de 60 pessoas, entre crianças e seus respectivos acompanhantes, que desfrutaram nesta terça-feira, 26, das atrações do maior parque aquático da América Latina.

Por meio do seu perfil no Instagram, Thyane compartilhou momentos da programação especial ao lado de sua filha com o cantor Wesley Safadão, Ysis Dantas, de 7 anos. "É com imensa alegria que estamos aqui mais um ano. A gente acredita que ser criança é exatamente isso, poder desfrutar desse dia com alegria, diversão, construindo memórias", disse Thyane durante uma atividade recreativa na piscina de ondas do parque.

Por fim, lanches e presentes também foram distribuídos as crianças. “O WSolidário tem a missão de transformar a vida das pessoas e foi muito especial poder ver a alegria dessas crianças, brincando e se divertindo no Beach Park, que já é um grande parceiro da nossa plataforma”, afirmou a diretora e fundadora do projeto, Thyane.

De acordo com a assessoria do parque aquático, a programação seguiu "rígidos protocolos sanitários". O complexo Beach Park é certificado pelos selos “Lazer Seguro”, emitido pela Secretaria de Saúde do Ceará (SESA); “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).

