Kristen Stewart diz que fez cinco filmes "realmente bons" em sua carreira

Kristen Stewart acredita que fez somente cinco filmes “realmente bons” em sua carreira. Em entrevista para o "The Sunday Times", a atriz traçou uma retrospectiva de sua trajetória.

Nos últimos meses, ela gera expectativas entre o público geral e a crítica especializada por causa do longa-metragem “Spencer”, dirigido por Steven Knight. A obra ficcionaliza o fim de semana em que Diana, princesa de Gales, decide terminar seu casamento com o príncipe Charles e deixar a Família Real Britânica.

Mas a artista, que se tornou um dos nomes mais citados para as grandes premiações da indústria cinematográfica, não se orgulha de tantas produções de seu passado. “Eu provavelmente fiz cinco filmes realmente bons, entre todos os 45 ou 50 que já gravei. São cinco que penso: 'Essa pessoa (o diretor/ a diretora) realmente fez um trabalho lindo do começo ao fim'”, disse.

Entre as obras de destaque, falou sobre “Acima das Nuvens” (2014) e “Personal Shopper”, que contaram com direção de Olivier Assayas. “Isso não significa que eu me arrependa de fazer os filmes que fiz. Eu só me arrependo de um ou outro, porque não me diverti fazendo-os", complementou.

Kristen Stewart estreou em sua carreira no início dos anos 2000. Com dezenas de obras em seu currículo, participou de “O Quarto do Pânico” (2002), “Na Natureza Selvagem” (2007), “The Runaways: Garotas do Rock” (2010), “Para Sempre Alice” (2014), além de todos os filmes da saga “Crepúsculo”.

“O pior sentimento é estar no meio de algo que você sabe que será ruim, mas também em um ambiente no qual você não aguenta mais trabalhar”, afirma. Ela, porém, não revelou em quais produções se arrependeu de trabalhar.



