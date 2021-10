Festival Varilux de Cinema Francês começa em novembro de forma presencial

O Festival Varilux de Cinema Francês, que coloca as produções audiovisuais da França em destaque, anunciou as datas de sua próxima edição presencial. De 25 de novembro a 8 de dezembro, o evento ocorre em vários lugares do Brasil.

Ainda não há muitos detalhes sobre os filmes que estarão na programação. Entretanto, haverá uma mostra especial para homenagear o ator Jean-Paul Belmondo, que faleceu em setembro de 2021. Ele protagonizou obras como “Acossado” (1960), “O Demônio das Onze Horas” (1965) e “O Profissional” (1981).

Também estão abertas as inscrições para o “Lab Franco-brasileiro de Roteiros 2021”. A iniciativa, que acontecerá no Rio de Janeiro e está sendo promovida pela produtora Bonfilm, busca ensinar sobre a construção dramática de roteiros de ficção em longa-metragens e em séries para a televisão.

Os conteúdos serão ministrados entre 22 e 26 de novembro. Durante a semana, os participantes poderão desenvolver projetos para aprofundar os domínios da escrita e se familiarizar com as metodologias.

As inscrições estão abertas até dia 8 de novembro. Mais informações podem ser encontradas no regulamento oficial disponível no site do Festival Varilux.

Festival Varilux

Quando: de 25 a 8 de dezembro

Onde: em vários lugares do Brasil



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

