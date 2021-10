Marighella: sem ter sido lançado, filme é alvo de campanha difamatória

Com lançamento no Brasil marcado para 4 de novembro, "Marighella" acumula avaliações negativas no IMDb, resultando em uma nota de 3,6/10. A situação não é novidade: em 2019, o filme foi alvo dos mesmos ataques, e a plataforma chegou a remover a página de avaliações

O filme “Marighella” tem estreia nos cinemas brasileiros marcada para 4 de novembro. No site Internet Movie Database (IMDb), conhecido por reunir informações técnicas sobre milhares de filmes e séries do mundo, o filme dirigido por Wagner Moura tem mais de 45 mil avaliações, resultando em uma nota média de 3,6 de um total de 10.

Comentários em massa não atacam necessariamente o filme, visto que ele não foi liberado para o grande público em si, mas aspectos ligados ao projeto. O mesmo já aconteceu com “Capitã Marvel” (2019), “Pantera Negra” (2018), “Star Wars: Os Últimos Jedi” (2017) e “Caça-Fantasmas” (2016), no agregador Rotten Tomatoes. A plataforma eventualmente melhorou sua segurança para comprovar a veracidade das avaliações dos usuários.

E “Marighella” tem histórico duplo. Em 2019, a página do filme no IMDb teve suas avaliações desativadas; mais de 15 mil avaliações já haviam sido registradas, resultando em uma nota média de 2,8, e o filme também não havia chegado aos cinemas. Na época, as notas negativas foram feitas por robôs coordenados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

Em entrevista ao portal Splash, do Uol, Wagner Moura comentou sobre os ataques ao filme. “A repetição desse ataque desesperado ao filme é significativa do que tenho dito. Ela diz mais sobre o estado das coisas no Brasil, do que sobre o filme que fizemos”, declarou.

“Gosto do fato de o filme incomodá-los ao ponto deles organizarem suas milícias digitais para dar notas baixas a uma produção que ainda não estreou. Mas, claro, sobretudo lamento termos que passar por isso. Da última vez o IMDB entendeu o que estava acontecendo e derrubou a ação dos robôs da milícia. Espero que o façam de novo”, finalizou.

Marighella: filme é marcado por controvérsias

“Marighella” aborda a história de Carlos Marighella (interpretado por Seu Jorge), deputado cassado que se tornou guerrilheiro durante a ditadura militar no Brasil. Considerado um dos maiores inimigos do regime militar, ele foi morto em 1969 durante uma emboscada do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), órgão criado em 1924 e hoje inexistente.

O roteiro do filme é baseado na biografia “Marighella: O guerrilheiro que incendiou o mundo”, escrita por Mário Magalhães. Este é o primeiro projeto de Wagner Moura como diretor. O filme foi exibido pela primeira vez em 15 de fevereiro de 2019 no Festival Internacional de Berlim e, desde então, tem sido alvo de diversas controvérsias devido à disputa entre apoiadores e difamadores da trajetória de Carlos Marighella. É nesse contexto que as avaliações negativas acabam sendo formas de protestos.



