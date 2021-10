K-pop: cantora brasileira lança single produzido na Coreia do Sul

Com o lançamento de "Fading Like a Moon" nas plataformas de áudio, previsto para 27 de outubro, a gaúcha Francinne marca sua estreia no K-pop, gênero musical sul-coreano

A cantora brasileira Francinne lança seu primeiro single produzido na Coreia do Sul: “Fading Like a Moon”. A canção, disponível nas plataformas digitais de áudio a partir de 27 de outubro, marca a estreia da gaúcha no gênero sul-coreano K-pop. Composta e produzida por Jay Lee & Oh Seung Eun, a música aborda autoconhecimento e amor próprio. Nos versos em coreano, a artista afirma: “Sou o personagem principal da minha história”.

Francinne esteve na capital sul-coreana Seoul para gravar “Fading Like a Moon” por dois meses. A canção acompanha videoclipe, dirigido por Kim Hak Jin. Nas cenas, coreografias típicas do estilo musical. A artista usa o "Hanbok" (traje tradicional do país oriental) e canta, inclusive, em coreano.

A cantora disse estar muito conectada ao estilo K-pop e à toda cultura coreana. “É muito encatadora”, afirmou em texto divulgado à imprensa. Durante a estadia no País do fenômeno BTS (o grupo Bangtan Boys), a dedicação e a seriedade da produção artística sul-coreana foram o que mais chamou a atenção da artista. "É tudo impecável”, afirmou Francinne.

Com a estreia no K-pop, a artista anseia trazer ao Brasil ao menos “um pouco do brilho dos artistas coreanos”. Ela acrescenta: “Fui muito bem tratada pelos profissionais que trabalharam comigo na Coreia e me senti valorizada como poucas vezes me senti no Brasil”.

Na Coreia do Sul, Francinne ainda participou do programa “Welcome, First Time in Korea?”, do canal MBC; e concedeu entrevista para a Revista Dispatch. A cantora e compositora Francine de Almeida Porto é conhecida pelas canções "Tum Tum", em parceria com Wanessa Camargo; e "Segue o Baile", com Clau. Confira o trabalho:



