Zé do Caixão ganha filmes internacionais produzidos por Elijah Wood

Um coveiro cruel e niilista, temido por todos de sua cidade. Este é o "Zé do Caixão", personagem criado nos anos 1960, que ganhou espaço em diversas produções brasileiras. Mas agora chegou a vez do vilão conquistar a fama internacional. Segundo o site Screen Daily, o personagem deve ganhar dois remakes, um estadunidense e um mexicano, com produção de Elijah Wood, o Frodo de "O Senhor dos Anéis".

O projeto está sendo conduzido pela produtora britânica OneEyed Films, responsável pelas vendas internacionais do catálogo do personagem, e pela produtora estadunidense SpectreVision, fundada por Elijah Wood. Segundo informações do Screen Daily, a ideia é trazer "uma versão mais mainstream, acessível e atualizada do Zé do Caixão, fiel ao público que o adora desde sempre, mas apresentando-o para uma audiência nova e mais ampla".

A versão estadunidense será gravada em inglês e a mexicana em espanhol. Esta segunda já está em fase de roteirização, com a dupla Lex Ortega e Adrian Garcia Bogliano (Animales Humanos) à frente. Já a versão dos Estados Unidos está em fase de pré-produção, com escalação de roteiristas, diretor e elenco. "Estamos ansiosos para criar um novo filme que capture a arte sombria da criação singular de Marins para o nosso mundo moderno", declarou Daniel Noah, um dos responsáveis pela SpectreVision.

Zé do Caixão

Josefel Zanatas é o nome verdadeiro do personagem apelidado de "Zé do Caixão". Criado e interpretado por José Mojica Marins, o personagem surgiu no filme "À Meia Noite Levarei Sua Alma", de 1964. A ideia veio através de um sonho do autor, sem se basear em nenhum mito do terror, inspirando-se apenas no Drácula para fazer a caracterização do vilão.

O Zé do Caixão fez tanto sucesso que ganhou outros filmes, como "Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver" e "O Estranho Mundo de Zé do Caixão". A última aparição do personagem foi em 2018, com o longa "A praga do cinema brasileiro". Em 2020, Marins, ator e criador de Josefel, faleceu aos 83 anos, vítima de broncopneumonia.

