Festival de criatividade Pixel Show 2021 acontece entre 25 e 28 de novembro

O festival é o maior evento de criatividade da América Latina e o mais tradicional do Brasil. Serão mais de 42 horas de conteúdo e mais de 50 atividades gratuitas

O Pixel Show, maior festival de arte e criatividade da América Latina, acontece entre os dias 25 e 28 de novembro. O Festival é considerado o mais antigo festival de criatividade do Brasil e o maior da América Latina. Em sua 17ª edição, o evento traz mais de 42 horas de conteúdo, 24 palestras internacionais, além de mais de 50 atividades gratuitas para o público de diversas idades. Os ingressos para o Pixel Show estão disponíveis no site oficial do evento.

Segundo a organização, ainda estão previstas atividades como live arts, festival de animação, Sharp Talks e oficinas, com foco em design inclusivo, sustentabilidade e diversidade. O Pixel Show é voltado para estudantes, profissionais, empreendedores, empresários e criativos do mundo todo, interessados em ilustração, design, games e tecnologia.

“O evento é um ótimo lugar para gerar negócios, fazer networking e ampliar a troca de ideias e conhecimento, bem como fomentar e incentivar a atual e futuras gerações", comenta Simon Szacher, criador e organizador do Pixel Show. Este ano, o Pixel Show acontece pela segunda vez em formato digital. Em 2020, a primeira edição digital foi assistida por mais de 100 mil pessoas.



Entre os primeiros nomes internacionais confirmados para a edição de 2021, estão o escultor alemão Julian Voss-Andreae, que cria esculturas que desaparecem diante dos olhos; o designer gráfico holandês Thom Niessink; e o diretor de criação estadunidense Bill Gardner, um dos mais prestigiados criadores de identidades de marca do mundo, entre outros.

Já representando o Brasil, estarão presentes nomes como Mariana Castello, artista visual que percorre diversos caminhos, como graffiti, pintura, escultura, ilustração e tatuagem; Rodrigo Saiani, coordenador do curso de Design Gráfico da Miami Ad School e fundador e diretor da Plau; o artista Fesq, um dos nomes fortes das galerias especializadas em NFTs - peças certificadas pelo mesmo sistema das criptomoedas; e Janaína Bernardino, designer especialista em Acessibilidade Digital na DASA, entre outros.

Serviço:

Festival Internacional de Criatividade Pixel Show – 17ª Edição

Evento Online

Data: 25 a 28 de novembro de 2021

Para conferir o programa do evento e realizar inscrição, clique aqui.

Instagram: @pixelshow

