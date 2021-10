Fábio Porchat distribui "vale gás" de R$ 105 para famílias carentes

A ação é uma parceria com a ONG Casa do Zezinho e irá atender cerca de 104 famílias em São Paulo

O aumento dos preços de produtos básicos em 2021 tem assustado os brasileiros. O gás de cozinha, por exemplo, teve aumento de 7,2% na última semana. Diante disso, o apresentador e ator Fábio Porchat anunciou a distribuição de "vale gás" no valor de R$105,00 para famílias em extrema vulnerabilidade em uma ação com a ONG Casa do Zezinho, em São Paulo. As informações são da coluna Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.

De janeiro até outubro, o gás de cozinha subiu cerca de 30%. A expectativa é que o projeto atenda cerca de 104 famílias da região de Capão Redondo até dezembro, permitindo a compra de um botijão. Porchat ainda realizará outra ação com a Casa do Zezinho. Nos dias 28 e 29 de outubro, o apresentador participará da distribuição de 900 bolos de chocolate para todas as crianças atendidas pela ONG, em celebração ao Mês das Crianças.

Porchat é sócio do grupo "Porta dos Fundos" e apresentador do programa "Que História É Essa, Porchat?", no GNT. Frequentemente, ele critica a gestão do atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido) e debate questões referentes à situação real do Brasil.

Na semana passada, o apresentador tomou a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e incentivou os seguidores a fazerem o mesmo. Ele estava usando uma máscara com "Fora Bolsonaro" escrito e aproveitou para mandar um recado sobre as eleições presidenciais de 2022. "Ano que vem a terceira dose é mas urnas pra eliminar o mal maior!", declarou.

