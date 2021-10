Ingressos para camarote de show de viúva de MC Kevin esgotam em quatro horas

No último fim de semana, Deolane participou de evento do cantor Wesley Safadão em Cancun, no México. Ela também já cantou um dos maiores sucessos de Kevin com o cantor MC Brinquedo

A viúva do MC Kevin, a advogada Deolane Bezerra, resolveu se dedicar à carreira musical após a morte do artista. Ela lançou o evento “Baile da doutora”, programado para o dia 20 de novembro em São Paulo e com participação de vários artistas convidados, ainda sem programação definida. De acordo com o portal Extra, os camarotes do evento se esgotaram em quatro horas, restando atualmente ingressos para as áreas VIP e Pista. É necessário apresentar comprovante com as duas doses da vacina.

Os preços variam entre R$ 120 e R$ 300 e a programação dura de 14 às 22 horas. Ainda não há confirmação sobre o nome dos cantores convidados. A organização esclarece ainda que caso o cenário da pandemia impossibilite a realização do evento o ingresso dos consumidores serão válidos para a próxima edição da festa.

Sobre o assunto MC Kevin estava com outras duas pessoas em quarto; Polícia apreende seis celulares

O que se sabe até o momento sobre a morte do MC Kevin

Mãe e viúva de MC Kevin se reconciliam: "O amor fala mais alto"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No último fim de semana, Deolane participou de evento do cantor Wesley Safadão em Cancun, no México. Outras celebridades, como o humorista Tirulipa e a influencer Mirela Janis, também participaram do show. Em entrevista ao colunista Leo Dias, Wesley disse que três mil brasileiros compareceram à festa no país da América do Norte.

Em agosto, a advogada participou de um show do MC Brinquedo, onde cantou com o funkeiro a música "Cavalo de Tróia", um dos maiores sucessos de Kevin. Recentemente, Deolane negou boatos de que estaria namorando com o jornalista Luiz Bacci, da Rede Record. "Não consigo ver com desejo nenhum homem na minha frente. Ainda estou em uma fase de aceitação do que aconteceu", afirmou em entrevista à apresentadora Luciana Gimenez.



Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags