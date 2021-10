Will Poulter irá interpretar Adam Warlock em 'Guardiões da Galáxia 3'

O ator britânico Will Poulter, de 28 anos, irá interpretar o poderoso herói da Marvel Adam Warlock em "Guardiões da Galáxia Vol. 3". A informação foi confirmada pelo diretor do filme, James Gunn, no Twitter, após especulações de fãs nas redes sociais.

Por meio de um Tweet, o cineasta e criador da trilogia deu as boas-vindas ao ator. "Bem-vindo à família Guardiões, Will Poulter. Ele é um ator incrível e um cara maravilhoso. Vejo você em algumas semanas", escreveu.

Ainda não há uma sinopse oficial o terceiro filme da equipe espacial da Marvel, mas sabe-se que o filme trará as consequências do Ultimato, com os Guardiões indo em busco da Gamora de 2014, que continua viva e bem, mas que acabou fugindo após a morte de Tony Stark em 2023. O filme "Guardiões da Galáxia Vol. 3" chega aos cinemas em 5 de maio de 2023. Trata-se da conclusão da jornada da atual formação da equipe, que conta com Senhor das Estrelas, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Groot, Mantis, e Nebulosa. O elenco principal irá retornar as gravações.

Will Poulter ganhou notoriedade após atuar em filmes como As crônicas de Nárnia, Família do Bagulho, Midsommar - o mal não espera a noite, Maze Runner: correr ou morrer e Black Mirror.

