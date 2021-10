WandaVision: Agatha Harkness ganhará spin-off de sua história

A personagem interpretada pela atriz Kathryn Hahn seguirá interpretando a bruxa na produção solo. WandaVision é um dos maiores sucessos do serviço de streaming Disney + e é a primeira série original da Marvel no catálogo

Após o sucesso de WandaVision, a Marvel Studios trabalha no desenvolvimento de uma nova série derivada para o Disney+ focada na vilã Agatha Harkness. Segundo a Variety, a atriz Kathryn Hahn seguirá interpretando a bruxa na produção solo.

De acordo com o site, a série será uma comédia de humor ácido e sombrio, contando com o retorno de Jac Schaeffer como roteirista e produtora-executiva.

Em WandaVision, Harkness esteve por trás dos empecilhos vividos por Wanda (Elizabeth Olsen) quando a heroína, enfraquecida, prendeu uma cidade inteira em uma realidade paralela baseada em sitcoms americanas. A minissérie, transmitida no primeiro semestre de 2021 pelo Disney+, termina com a bruxa sendo dominada e aprisionada em Westview pela Feiticeira Escarlate.

Sobre o assunto Loki é a primeira série da Marvel no Disney+ a ser renovada para a 2ª temporada

Marvel: série "Gavião Arqueiro" ganha primeiro trailer

Emmy 2021: "The Crown", "Ted Lasso" e "O Gambito da Rainha" triunfam

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A intérprete da vilã, Kathryn Hahn, já havia falado sobre o seu possível retorno ao ser entrevistada pelo Gold Derby. “Eu acredito que há muitos aspectos da minha personagem que são fascinantes. Ela participa de muitas narrativas nos quadrinhos, sabe? Ela é uma bruxa que está viva há séculos e já viu muito nesse mundo. Há muitas pessoas e criaturas diferentes que cruzaram seu caminho no decorrer dos anos, então será interessante poder explorar isso”.



WandaVision é a primeira série da Marvel no serviço de streaming Disney +. Com Elizabeth Olsen e Paul Bettany no elenco, a trama parte do ideal de vida criado pelos “super-seres” Wanda Maximoff e Visão. Na narrativa, os personagens tentam esconder seus poderes para viverem como pessoas “comuns” num subúrbio. Mas nem tudo sai como imaginavam. A série inicia na estética “preto e branco”, com os super-seres tendo problemas domésticos nessa “vida pacata”. No desenrolar, os dois descobrem que será mais difícil do que parece ocultar suas personas.

Clique aqui para assistir ao trailer de "WandaVision" ou veja no player abaixo:

Bruna Lira/Especial para O POVO

Tags