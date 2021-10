Curso on-line sobre Belchior analisa principais parcerias do músico

Era uma vez um homem e seu tempo: Antônio Carlos Belchior. Nascido ao 26 de outubro de 1946 em Sobral, no Ceará, o imortal cantor e compositor completaria 75 anos em 2021. Belchior, que faleceu em 2017 no Rio Grande do Sul, desenhou-se no mapa do tempo da música brasileira. Para celebrar a vida e a obra do artista, a pesquisadora, jornalista e radialista Josy Teixeira oferta o curso on-line "Belchior: canções a quatro mãos" de 3 a 24 de novembro, às quartas-feiras, das 20h às 21h30.



Especialista da área de Letras e Música Popular, Josy realiza pesquisas acadêmicas sobre a produção musical de Belchior desde 1999. A jornalista é autora da dissertação de mestrado "Belchior: Muito além de apenas um rapaz latino-americano vindo do interior: investimentos interdiscursivos das canções de Belchior" e da tese intitulada "Fosse um Chico, um Gil, um Caetano: uma análise retórico-discursiva das relações polêmicas na construção da identidade do cancionista Belchior".



"Comecei a ouvir Belchior, durante a infância, na Rádio Universitária FM, da UFC. Meu irmão ouvia os programas da Rádio e foi ali que conheci a música do Belchior, junto com a de Fagner, Ednardo e de outros integrantes do Pessoal do Ceará", relembra Josy. "Quando ouvia as músicas de Belchior, nessa fase e na adolescência, havia muita coisa da qual eu não entendia... Mais tarde, descobri que para desvendar os sentidos das canções de Belchior, era preciso conhecer outros textos de autores da Literatura e de compositores da música nacional e internacional. Na medida em que eu lia livros e ouvia músicas de outros autores, eu entendia mais Belchior".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Foto: Divulgação Pesquisadora Josy Teixeira e cantor e compositor Belchior em Fortaleza nos anos 2000

Com participação de Jorge Mello, Francisco Casaverde e Lúcia Menezes, o curso "Belchior: canções a quatro mãos" apresenta detalhes das letras e das músicas em coautoria de Belchior com Fagner, Toquinho, Jorge Mello, Francisco Casaverde e Graco e outros artistas. "O curso abordará os principais parceiros de Belchior, considerando a quantidade de canções e a importância dessas parcerias para a constituição do cancioneiro de Belchior. Está dividido em quatro aulas", explica Josy.

"O curso vai considerar tanto as parcerias que Belchior gravou em seus discos, como as gravadas somente por seus parceiros, nos discos deles. A aula 1 (um) abordará as parcerias com Fagner e os outros integrantes do Pessoal do Ceará. Aqui falarei de 'Mucuripe', com Fagner, dentre outras. Essa é a parceria mais famosa de Bel, pois foi gravada por Elis e Roberto Carlos. Também abordarei as parcerias com Toquinho, que foi quem mais gravou músicas de Belchior. A aula 2 (dois) se dedica às parcerias com Jorge Mello, maior parceiro de Belchior, em quantidade de parcerias. Analiso o disco de 1984, 'Cenas do próximo capítulo', dentre outros. Na aula 3 (três), falarei sobre as parcerias com Francisco Casaverde, como as do disco 'Elogio da Loucura' de 1988. Na aula 4 (quatro), analiso as parcerias com Graco, gravadas em 'Melodrama' e 'Baihuno', de 1987 e 1993, dentre outras. Em cada aula, comentarei também parcerias inéditas de Belchior, o que é um dos grandes destaques do curso", adiciona.



Outro destaque do curso ofertado por Josy é a atenção da pesquisadora ao contexto em que parcerias de Belchior foram criadas. "Vou contar no Curso porquê Belchior decidiu gravar a parceria de 'Mucuripe' com a melodia de Fagner, e não com a dele próprio", adianta. As inscrições do curso até 26 de novembro estão com 25% de desconto (vagas limitadas).

Leia mais Filha de Belchior será atração no Natal de Luz de Fortaleza



"Belchior: canções a quatro mãos"

Quando: de 3 a 24 de novembro, às quartas-feiras, das 20h às 21h30

Onde: plataforma on-line de áudio e vídeo

Quanto: R$ 300 (valor promocional do curso completo) — até 26/10

R$ 400 (valor normal do curso completo) - a partir de 27/10 até 02/11

R$ 100 (valor por encontro, individualmente)

Informações: www.discosediscursos.com/belchior



Tags