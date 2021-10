Cinema do Dragão: veja os lançamentos de filmes desta semana

16:35 | Out. 13, 2021

O Cinema do Dragão traz sessões presenciais e virtuais dos filmes "Meu Fim, Seu Começo", "De Volta Para Casa" e "Não Odeie"

O Cinema do Dragão chega à quinta-feira, 14 de outubro, com sessões virtuais e presenciais de três filmes. Na sala física, haverá o lançamento de “Meu Fim, Seu Começo”, dirigido por Mariko Minoguchi.

A história acompanha Nora, uma mulher que se apaixona por um professor de física quântica. Os dois se tornam um casal e levam uma vida feliz, mas um assalto a banco faz com que a protagonista tenha que enfrentar a perda de seu companheiro.

Nesta situação, ela conhece Natan, um homem que está desesperado para salvar sua filha doente. Os dois se aproximam e começam a perceber que suas trajetórias estavam conectadas.

Entre as estreias no Cinema Virtual, está “Espírito Indomável”, de Stephen S. Campanelli. Na narrativa, um jovem indígena é afastado de sua família para viver no internato de uma escola católica.

No lugar, ele passa por várias situações de exploração e abuso, como a proibição de falar sua língua ou de demonstrar suas heranças. Mas o jovem conhece o hóquei no gelo e aprende a jogar secretamente, encontrando uma saída para a situação em que vive.

Outra obra que estará disponível no formato on-line será “Não Odeie”, dirigido por Mauro Mancini. O filme mostra um médico judeu que decide não socorrer um homem acidentado depois que vê uma tatuagem nazista nele. Isso, porém, causa várias repercussões em sua vida.

O Cinema Dragão também terá sessões gratuitas do “Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual” no sábado, 16, e no domingo, 17. Nas datas, o evento apresentará 12 curtas-metragens destinados às crianças.

Programação completa

Sala presencial

- “Meu Fim, Seu Começo”, de Mariko Minoguchi

- “De Volta Para Casa”, de Wayne Wang

- “Bagdá Vive Em Mim”, de Samir

- “DNA”, de Maiwenn

- “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi

Cine Miau - Sala presencial

Sessão 1

- “Seed”, de Fabrício Rabachim e Flávia Rabachim

- “Dalinvicasso”, de Marcelo Castro e Marlon Tenório

- “Dela”, de Bernard Attal

- “Mytikah - O Livro dos Heróis - Clara Camarão”, de Hygor Amorim e Jonas Brandão

- “Brinquedo Novo”, de Rogério Boechat

- “Árvores Gêmeas”, de Emmanuel Ollivier

Sessão 2

- “Imagine uma Menina com Cabelos de Brasil”, de Alexandre Bersot

- “Dourado”, de Bernardo Teixeira

- “Médico de Monstro”, de Gustavo Teixeira

- “Meu Melhor Amigo”, de Laly Cataguases

- “90 Dias em Casa”, de Daniel Barros

- “Passarinho”, de Marat Narimanov

Sala virtual

- “Espírito Indomável”

- “Não Odeie”

- “Tocados pelo Sol”

- “Uma Mulher Contra um País”

- “Gundala: A Ascensão de um Herói”

- “O Pombo”

- “Sem Suspeitas”

- “Entre Irmãos”

- “Rainha de Espadas”

- “A Pequena Guerreira”

- “O Falsificador”

- “Quem Matoy Lady Winsley”

- “Mentira Nada Inocente”

- “Amores Rebeldes”

- “Fassbinder: Ascensão e Queda de um Gênio”

- “O Lado Engraçado da Vida”

- “100 Anos de Resistência”

- “A Vida Sem Você”

- “No Fio da Navalha”

- “Apenas Nós”

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 14 de outubro

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) ou no Cinema Virtual

Quanto: preços variam entre R$ 5 e R$ 19,90

Ingressos: na bilheteria do cinema ou na plataforma Ingresso.com



