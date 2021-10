DC Comics: Novo Superman, filho de Clark Kent, se assume bissexual em HQ

O protagonista se assumirá bissexual na revista "Superman: Son of Kal-El #5". As informações foram divulgadas pelo quadrinista Tom Taylor

Tom Taylor, quadrinista da DC Comics, divulgou uma novidade para os fãs de super-heróis: o novo Superman se assumirá bissexual na próxima edição da revista “Superman: Son of Kal-El #5”. As informações foram divulgadas em suas redes sociais nesta segunda-feira, 11 de outubro.

“Eu sempre disse que todos precisam de heróis e todos merecem ver a si mesmos em seus heróis. Hoje, o Superman, o super-herói mais forte do planeta, se assume bissexual”, escreveu em seu perfil no Twitter.

Na narrativa, o filho de Clark Kent continua oficialmente o legado do pai. O ainda adolescente conhece as tarefas que herdou: já lutou ao lado de Robin, viajou pelas galáxias e está treinando para seguir os passos da família.

A próxima continuação da história mostrará o jovem entrando em um relacionamento com Jay Nakamura, um hacker e ativista que é fã de Lois. Os dois eram amigos, mas começam um namoro.

"Ao longo dos anos nesta indústria, provavelmente não vai surpreender ninguém saber que tive personagens e histórias queer rejeitadas. Eu senti como se estivesse decepcionando as pessoas que eu amava cada vez que isso acontecia", disse o escritor Tom Taylor em entrevista ao portal "IGN".

“Como vimos Jon crescer diante de nossos olhos, será interessante vê-lo não apenas tentando se encontrar como uma pessoa, mas como um super-herói global na atmosfera complexa da vida moderna”, continua.

“Por outro lado, espero que esse tipo de coisa não seja visto como um grande negócio no futuro. Você pode prever como isso pode acontecer no futuro quando o homem mais poderoso do mundo fizer parte da comunidade LGBT. Muitas coisas estão no horizonte”, pondera ao "IGN".



