Sana 20 anos: evento virtual começa nesta quinta, 14

O Sana realiza quatro dias de programação para comemorar os 20 anos do evento. Ações serão transmitidas de quinta-feira, 14, a domingo, 17, pelas redes sociais do festival

Com o objetivo de comemorar as duas décadas desde sua primeira edição, o Sana realiza uma programação de quatro dias em formato híbrido. A partir de quinta-feira, 14, haverá uma série de ações sobre k-pop, dramas orientais, quadrinhos, literatura fantástica e outras temáticas que envolvem a cultura geek.

As atividades presenciais, porém, serão restritas aos campeonatos de k-pop, games e cosplay. Nas datas, apenas o júri e os participantes estarão presentes. A torcida poderá assistir por meio de transmissão ao vivo.

No sábado, haverá uma conversa sobre os 80 anos do Superman, um dos mais importantes super-heróis da DC Comics. Na data, será abordada a adaptação do personagem para o cinema.

Ainda terá uma discussão sobre a literatura fantástica focada, principalmente, no horror, no terror e no mistério. Além disso, ocorrerão mesas-redondas sobre “Animes dos Anos 2000”, com o Canal Qualquer Coisa, e “Quadrinhos e Financiamento Coletivo”, com Geraldo Borges.

No domingo, 17, o último dia do evento, o Sana divulga sua HQ própria assinada pelo desenhista Ítalo Cruz e pelo escritor Rodrigo Passolargo. A “Turminha do Sana” é uma homenagem a várias referências que influenciaram a cultura geek, como Turma da Mônica, Mafalda e Snoopy.

Programação completa

quinta-feira, 14

19 horas - Abertura

19h10min - Spoiler Night: Apresentando o evento

19h50min - Apresentando os selecionados do K-pop

20h30min - Apresentando os selecionados do Cosplay

21h10min - Encerramento e abertura dos games

sexta-feira, 15

18 horas - Abertura

18h20min - Apresentação do 1º host e um painel sobre o projeto Valkirias

19 horas - “Capitão Planeta”, com o Canal Nerd Show

20 horas - Apresentação do 2º host

20h45min - Show com Hattori Hanzo

21h35min - Encerramento e abertura dos jogos de RPG

sábado, 16

14 horas - Abertura

14h10min - 80 anos do Superman: A jornada do homem de aço nas telas

15 horas - Mistério, terror e horror na literatura

15h45min - Publicações inéditas no Brasil

17h10min - “Animes dos anos 2000”, com o Canal Qualquer Coisa

18 horas - “Quadrinhos e Financiamento Coletivo”, com Geraldo Borges

18h45min - Doramas

19h10min - Final do K-pop

20 horas - Show

domingo, 17

14 horas - Abertura

14h10min - “Disney Plus e o resgate das animações da TV Cruj”, com Sugar Rush

15h45min - Animes exclusivos - Crunchyroll, Fabrício Vila verde e Leo Santhos

17h10min - Lançamento da HQ do SANA: Passolargo e Ítalo Cruz

18 horas - “Free Fire”, com Levi Alves

19h10min - Final do Cosplay

20 horas - Canais de cultura pop

Sana 20 Anos

Quando: de quinta-feira, 14, a domingo, 17

Onde: nas redes sociais do Sana

Mais informações: no perfil do Instagram @sana_fcnb

