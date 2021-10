"Round 6" se torna a série mais assistida de todos os tempos da Netflix

A produção sul-coreana “Round 6” se tornou a maior série de todos os tempos da empresa de streaming. Conforme a Netflix anunciou ontem, 12, o recorde anterior era de "Bridgerton", assistida por 82 milhões de contas durante os primeiros 28 dias no ar, no início de 2021.



"Não vou dizer quem ganhou o jogo, mas posso dizer oficialmente que a Coreia ganhou a Netflix. Assistida por 111 milhões de lares, 'Round 6' é a minha maior série de todos os tempos", comunicou a Netflix Brasil por meio das redes sociais.

Lançada na plataforma de streaming no dia 17 de setembro, a série viralizou ao fundir jogos infantis populares com desafios de sobrevivência mortais. “Round 6” tem permanecido no topo dos conteúdos mais assistidos da Netflix em diversos países, incluindo o Brasil.

Com o sucesso do seriado, a segunda temporada de "Round 6" já está em produção. A Netflix diz que planeja investir 500 milhões de dólares em filmes e programas de televisão originais na Coreia do Sul ainda em 2021.

Enredo da série

A trama de “Round 6” (também conhecida como "Squid Game") apresenta um grupo de centenas de cidadãos com problemas financeiros que aceitam competir por um prêmio em dinheiro ao participar de um doentio jogo de sobrevivência.

Com nove episódios, a série criada por Dong-hyuk Hwang narra a trajetória de Gi Hoon (Lee Jung Jae), um homem com graves problemas financeiros e familiares, que decide participar do jogo com prêmio bilionário. Junto a Gi Hoon, mais de 400 pessoas participam da competição pelo dinheiro. Mas o que elas não esperavam é que apenas uma sairia com vida.



