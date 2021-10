Dia das Crianças: Cine Miau exibe filmes infantis no Dragão do Mar

O Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual começa sua programação no Dia das Crianças com exibição presencial de curtas-metragens

Está programando o que vai fazer com os pequenos no Dia das Crianças? O “Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual” começa com exibições gratuitas e presenciais a partir de 12 de outubro.

Com doze filmes divididos em duas sessões, os curtas-metragens abordam temáticas atuais, como diversidade, preconceito e pandemia. Os conteúdos dialogam com diferentes contextos de infância ao redor do mundo.

Na próxima terça-feira, o evento acontecerá na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Além da exibição das obras audiovisuais, haverá performance do espetáculo “7 Gatos Pingados”, do Circo Lúdico Experimental. Também acontecerá um pocket show com a cantora Luiza Nobel.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As edições seguintes ocorrerão dos dias 15 a 17, em lugares distintos: no Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) e no Cinema do Dragão. Além disso, o evento percorre cidades como Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Itapipoca.

Sobre o assunto Novo filme de Karim Aïnouz estreia no 31º Cine Ceará

Porto Iracema abre inscrições para curso gratuito de escrita literária

"Cara e Coragem": Globo adotará linguagem neutra em nova novela

Um dos curtas que será exibido é “Dalivincasso”, dirigido por Marcelo Castro e Marlon Tenório. No enredo, um quadro de dois grandes pintores, Salvador Dalí e Pablo Picasso, chega a um museu em uma noite chuvosa.

O trabalho está em uma caixa molhada, que pinga sobre a pintura e amolece a tinta. Essa situação liberta os artistas, que começam a interferir no lugar com conteúdos voltados ao cubismo e ao surrealismo.

Também haverá a transmissão de “Mytikah: O livro dos heróis - Clara Camarão”, de Hygor Amorim e Jonas Brandão. A narrativa acompanha Manga, uma menina que fica com raiva porque os garotos da sua escola não permitem que ela jogue bola.

Nesta situação, conhece Clara Camarão, uma jovem indígena que gosta de explorar a floresta e defendê-la dos perigos. Ela monta seu próprio exército de mulheres para proteger o lugar em que vive.

O Cine Miau ocorre até 5 de novembro. No dia seguinte após as exibições presenciais, as obras estarão disponíveis no canal do YouTube do Invento Produções Culturais e ficarão disponíveis on-line até 6 de fevereiro.

Filmes da mostra

Sessão 1

- “SEED”, de Fabrício Rabachim e Flávia Rabachim

- “Dalivincasso”, de Marcelo Castro e Marlon Tenório

- “Dela”, de Bernard Attal

- “Mytikah: O livro dos heróis - Clara Camarão”, de Hygor Amorim e Jonas Brandão

- “Brinquedo Novo”, de Rogério Boechat

- “Árvores Gêmeas”, de Emmanuel Ollivier

Sessão 2

- “Imagine uma menina com cabelos de Brasil”, de Alexandre Bersot

- “Dourado”, de Bernardo Teixeira

- “Médico de Monstro”, de Gustavo Teixeira

- “Meu melhor amigo”, de Laly Cataguases

- “90 dias em Casa”, de Daniel Barros

- “Passarinho”, de Marat Narimanov

Programação em Fortaleza

- 12 de outubro, a partir das 17h30min

Onde: na Praça Verde do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

- 15 de outubro, a partir das 16 horas

Onde: Centro Cultural Bom Jardim (rua 3 Corações, 400 - Bom Jardim)

- 16 e 17 de outubro, a partir das 15 horas

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cine Miau

Quando: de 12 de outubro a 5 de novembro em formato presencial; de 6 de novembro de 2021 a 6 de fevereiro de 2022 de maneira virtual

Onde: em Fortaleza, Caucaia, São Gonçalo do Amarante, Sobral e Itapipoca; a partir de 6 de novembro no canal do YouTube do Invento Produções Culturais

Mais informações: no site do Cine Miau e no perfil do Instagram @cine.miau



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags