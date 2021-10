Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está programando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você conhecer e maratonar.

Um dos destaques é o documentário “Justin Bieber: Our World”, que está disponível no Amazon Prime Video. Conteúdo mostra o primeiro show completo de Justin Bieber, que estava há três anos distante dos palcos. Apresentação foi gravada na véspera do Ano Novo, no telhado do Beverly Hilton, hotel na Califórnia.

Também há o filme de terror “El Exorcismo de Carmen Farías”, dirigido por Rodrigo Fiallega. A história acompanha Carmen, uma jornalista que se muda para a casa da avó após a morte de sua mãe. Ela, porém, não conhece os segredos do novo lar.

Já na Netflix, há a estreia da série “Um Conto Sombrio dos Grimm”. A premissa da narrativa traz João e Maria como protagonistas. Os dois participarão de outros oito contos de fada clássicos dos irmãos Grimm.

No streaming, ainda terá a estreia do longa-metragem “Venom”, de Ruben Fleischer. Nesta obra, o jornalista Eddie Brock (Tom Hardy) desenvolve poderes sobre-humanos após seu corpo se fundir com o alienígena Venom.

O ser de outro universo é dominado pela raiva e tentará controlar as novas habilidades do humano. O filme de ficção científica e ação tem a continuação “Venom: Tempos de Carnificina”, que está em cartaz nos cinemas brasileiros.

O Mubi, que disponibiliza em seu catálogo estreias diárias, traz “De Salto Alto”, dirigido por Pedro Almodóvar. No enredo, a cantora Becky del Páramo abandonou a filha para focar em sua carreira.

Anos depois, a artista tenta se reconciliar com a jovem. O problema é que descobre que a garota está casada com um antigo amante seu.

Netflix

quinta-feira, 7

- "Batalha Bilionária: O Caso Google Earth"

sexta-feira, 8

- "Pretty Smart" (temporada 1)

- "Flagrantes de Família" (temporada 3)

- "Dano Colateral"

- "O Mistério das Mortes de Burari"

- "The Spokeswoman"

- "Um Conto Sombrio dos Grimm" (temporada 1)

- "Pokémon, o Filme: Segredos da Selva"

sábado, 9

- "Venom"

- "Blue Period" (temporada 1)

Amazon Prime Video

sexta-feira, 8

- "El Exorcismo de Carmen Farías"

- "Madres"

- "The Manor"

- "Justin Bieber: Our World"

Disney+

sexta-feira, 8

- "What If…?" (final de temporada)

- "Turner e Hooch" (final de temporada)

- "Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante"

- "Rumo Às Estrelas" (temporada 1)

- "Doogie Kamealoha: Doutora Precoce" (episódio 5)

- "Tico e Teco: Vida no Parque" (episódio 11)

- "Alvin e os Esquilos 2"

- "The Lodge" (temporadas 1 e 2)

- "Raixo X do Planeta Terra" (temporada 1)

- "Perdido no Everest"

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 7

- "Dark Star"

- "Pacto de Sangue"

- "Teu Tua"

Mubi

quinta-feira, 7

- "De Salto Alto"

sexta-feira, 8

- "Lola, a Flor Proibida"

sábado, 9

- "Os Irmãos Lobo"

domingo, 10

- "Sole"



