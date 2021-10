Atriz de Pantera Negra defende posições antivacina no set de filmagem

A atriz Letitia Wright, de 27 anos, conhecida por interpretar Shuri, tem se posicionado de forma contrária à vacina contra a Covid-19 durante as gravações de "Pantera Negra: Wakanda Forever". Essa não é a primeira vez que a artista se envolve em polêmicas relacionadas à imunização.

No longa, Shuri é uma princesa africana, filha de T'Chaka e irmã de T'Challa, o protagonista do filme. A personagem é responsável por projetar novas tecnologias para Wakanda e chegou a ser reconhecida pelo produtor executivo Nate Moore como "a pessoa mais inteligente do mundo, mais ainda do que Tony Stark".

Mas na vida real, a atriz por trás de Shuri, Letitia, questiona as tecnologias atuais e a produção da vacina contra Covid-19. Segundo informações do The Hollywood Reporter, a artista tem adotado uma postura antivacina dentro do set de gravações do segundo longa de Pantera Negra.

Há ainda informações de que os estúdios Walt Disney, responsáveis pelas gravações dos filmes da Marvel, adotarão um sistema de isolamento que tornará obrigatória a comprovação da vacina. Não se sabe ainda qual será o futuro da personagem de Letitia no MCU (Universo Cinematográfico Marvel) se a atriz continuar negando a imunização.

Em dezembro do ano passado, Letitia já havia sido alvo de polêmicas ao publicar um vídeo que questionava a eficácia das vacinas contra a Covid-19. Após a repercussão, a atriz apagou o post. De acordo com o The Hollywood Reporter, a equipe da artista teria rompido laços profissionais devido à sua postura antivacina. Ao ser questionada pelos fãs, Letitia chegou a negar que era contra os imunizantes, mas declarou que era necessário "fazer perguntas".

