Telecine Play é encerrado e incorporado ao Globoplay

Até o fim do ano, o catálogo do Telecine Play será incorporado ao Globoplay e o Telecine passará a funcionar apenas na TV fechada

Considerado o maior hub de cinema no Brasil, o Telecine anunciou que seu serviço de streaming, o Telecine Play, será incorporado ao Globoplay. O projeto deve ser finalizado até o fim do ano, segundo nota enviada à imprensa.

A decisão foi tomada com base em "decisões técnicas e estratégicas". Através do Globoplay, os assinantes terão acesso aos conteúdos on demand e aos seis canais lineares de cinema. Com a decisão, o Telecine passará a existir apenas na TV fechada.

Apesar da unificação, o Telecine terá uma área personalizada dentro do aplicativo e da versão web do Globoplay, seguindo o modelo "channel", já utilizado na oferta do Premiere e do Combate. Não será necessário ter uma assinatura do streaming da Globo para consumir o conteúdo do Telecine, que continuará condicionado a uma assinatura específica.

“A mudança visa concentrar seu extenso portfólio de conteúdo em um único ambiente e aprimorar a experiência dos usuários, além de trazer ganhos de sinergia para as operações. O movimento reforça a estratégia de relacionamento direto com o consumidor da Globo, que posiciona o Globoplay como o principal marketplace de conteúdo no Brasil”, diz a nota.

"O fã de cinema ganha um novo espaço do Telecine, mas agora com acesso a uma série de outras possibilidades. Uma grande novidade será o acesso aos nossos seis canais ao vivo, que continuarão a ser ofertados pelo Globoplay. O Telecine conhece o fã de cinema como ninguém, são 25 anos de televisão que nos tornaram um hub referência em cinema a partir da curadoria de uma equipe que batizamos de time de cinéfilos, especialistas formados em casa que seguirão dedicados à nossa programação, olhando para o negócio e distribuição de conteúdo de forma unificada", detalha Eldes Mattiuzzo, CEO do Telecine.

Segundo informações da plataforma, a assinatura do Telecine custa R$ 37,90 por mês. Para o acesso a conteúdos do Telecine + Globoplay, a assinatura sobe para R$ 49,90 mensais. Já a assinatura do Telecine + Globoplay + canais ao vivo custa R$ 74,90 por mês. Ainda não há informações sobre mudanças nos planos e nos valores.

