Selvagens à Procura de Lei faz show presencial em homenagem a Belchior

A banda cearense Selvagens à Procura de Lei homenageia Belchior em evento presencial no Cineteatro São Luiz no domingo, 24 de outubro

75 anos depois de seu nascimento, Belchior (1946 - 2017) continua um dos cantores mais importantes da música cearense e brasileira. Com suas letras e sua voz, facilmente identificadas até por ouvintes pouco regulares, marcou várias gerações de jovens. Consagrou dezenas de canções que dialogam com o contexto da época em que viveu e que permanecem atuais. Em sua homenagem, a banda Selvagens à Procura de Lei faz um show presencial no dia 24 de outubro.

O evento ocorrerá no Cineteatro São Luiz em duas sessões. Os ingressos da primeira apresentação esgotaram em menos de um dia. Por causa disso, houve a abertura de outro show na mesma data. Os tickets começarão a ser vendidos nesta quinta-feira, 7, no site da plataforma Sympla e nas bilheterias físicas do equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-CE).

No espetáculo, o violonista Gabriel Aragão, o guitarrista Rafael Martins, o baixista Caio Evangelista e o baterista Nicholas Magalhães farão releituras das principais obras do artista. Haverá, por exemplo, o “Sujeito de Sorte”, “Coração Selvagem”, “Paralelas”, “Comentários a Respeito de John” e “Alucinação” no repertório.

O encontro também contará com o músico Daniel Lima. O objetivo do evento é homenagear o cearense Belchior, que completaria 75 anos no próximo 26 de outubro.

Com o objetivo de respeitar os protocolos de biossegurança, o Cineteatro São Luiz disponibiliza somente 301 lugares que obedecem o distanciamento de 1,5 metro entre as cadeiras. O uso de máscaras também será obrigatório.

Quando: domingo, 24 de outubro, às 18 horas e às 20h30min

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada); vendas para segunda sessão começam na quinta-feira, 7, na Sympla e nas bilheterias do equipamento cultural

Mais informações: no site do Cineteatro São Luiz e no Instagram @cineteatrosaoluiz



