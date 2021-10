Novela "Verdades Secretas II" ganha teaser e data de estreia no Globoplay

17:22 | Out. 06, 2021

Um costume dos brasileiros é assistir a novelas nos canais de televisão. O espectador reserva um horário diário para acompanhar uma produção nacional durante alguns meses. Agora, o Globoplay lançará “Verdades Secretas II” de forma exclusiva e mudará um pouco a tradição. A obra audiovisual ganhou teaser nesta quarta-feira, 6, e tem data de lançamento marcada para 20 de outubro.

O primeiro capítulo será transmitido para o público geral. No dia, o elenco estará presente para comentar as cenas e conversar ao vivo. Após isso, as dez primeiras partes estarão disponíveis para os assinantes dos streamings.

“A novela é o produto audiovisual mais importante e influente da cultura brasileira. Na TV Globo ela alcançou o auge em termos de narrativa e estética. O Globoplay agora tem a honra de ser a primeira plataforma a receber uma novela concebida originalmente para o streaming”, explica Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo, em comunicado à imprensa.

Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, a novela é uma continuação da narrativa de “Verdades Secretas”. Na história escrita por Walcyr Carrasco, Giovanna (Ágatha Moreira) acredita que Angel (Camila Queiroz) matou seu pai. Por causa disso, ela fará o possível para colocá-la na cadeia.

Nesta perspectiva, contrata um investigador particular, o Cristiano (Romulo Estrela), que trabalhará na agência de modelos para se aproximar de Angel. Os três, entretanto, se envolvem em um triângulo amoroso.

