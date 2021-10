Juliette é eleita a "Mulher do Ano" pela Glamour

Vencedora do Big Brother Brasil 2021 e um dos maiores fenômenos da internet brasileira, Juliette foi eleita a “Mulher do Ano no Geração Glamour 2021”. Desde que saiu do reality, a paraibana começou a carreira musical, fez campanha para grandes empresas e conquistou milhões de fãs brasileiros.

“Ganhar o prêmio de Mulher do Ano é a sensação de dever cumprido, que deu tudo certo. Meus esforços, não apenas no programa, mas sim, de vida, foram visualizados. Muitas vezes, fazemos tantas coisas boas na vida e as pessoas não veem. O que é normal… Porém as pessoas reconhecerem é muito gratificante, ver o valor que todo mundo tem", declarou.

Juliette ainda disse que todas as mulheres mereciam o reconhecimento. "Toda mulher devia ganhar este prêmio devido à luta que a gente enfrenta todos os dias, das coisas que precisamos superar para seguir“, disse. "Esse prêmio não é meu. Esse prêmio é de todas as mulheres porque pelo simples fato de existirmos, a gente merece ser premiada todos os dias", acrescentou.

Sobre a fama, a paraibana disse em entrevista à Glamour que ainda está se acostumando. "Todos os dias vou caindo na real, sabia? Agora, sou famosa. Todos os dias, caio um pouquinho. Diversas vezes, precisam me alertar: 'Juliette, não vai dar para fazer isso', mas a consciência plena eu ainda não tenho", confessa.

A paraibana ainda revelou ter medo do julgamento em meio a milhões de seguidores acompanhando sua vida. "Até comentei que não estou preparada para o cancelamento, sou muito sensível. Até agora recebi muito amor, quase nada de hate. A pouca experiência que tive já me machucou", disse.

Após se tornar uma pessoa pública, Juliette reconheceu o poder que tem. "Seria contraditório se eu me omitisse. Vou fazer, vou falar, mas com responsabilidade porque sei do peso das minhas palavras. Tento falar de uma forma que não machuca. O artista tem uma responsabilidade, uma dívida social. Quando você não se expõe, quando você se omite, prejudica a sociedade. Tem que se posicionar, sim. Promova algo positivo. Eu não me omito", declarou.

A paraibana recebeu o prêmio virtualmente pelas mãos de Anitta e aproveitou para enaltecer a amiga. "Ela me ensina a ser corajosa. Ela é muito trabalhadora. Eu já admirava como empresária, agora vejo que ela é uma menina muito doce e inteligente. Ela me ajuda quando vejo o quanto é forte em enfrentar os problemas", declarou.

Confira as fotos de Juliette para a Glamour:

