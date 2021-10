Artista é contratado para fazer quadro com cédulas, mas entrega tela em branco

O artista dinamarquês Jens Haaning recebeu uma encomenda do Museu Kunsten para recriar antigas obras de arte usando cédulas. A instituição deu cerca de 534 mil coroas (R$ 450 mil) para que fossem expostas no quadro, no entanto, o artista entregou duas telas em branco com o título "Pegue o dinheiro e fuja".

A equipe do Museu teve diferentes reações diante da situação. "Ele mexeu com minha equipe de curadoria e também mexeu comigo um pouco, mas eu também tive que rir porque foi muito engraçado", disse Lasse Andersson, diretor do museu na cidade de Aalborg, em entrevista à BBC.

Sobre o assunto Matuê, Doode e Teto superam o hit "Modo Turbo" em estreia no YouTube

Banda de sócio da Prevent Senior não participará de festival após polêmicas

Globoplay em outubro: veja os lançamentos de filmes, séries e novelas

Maria Bethânia terá podcast sobre literatura a partir de novembro

Super Bowl 2022: show do intervalo terá Kendrick Lamar, Eminem e outros

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A exposição já foi inaugurada e apesar das telas não reproduzirem as expectativas do Museu, estão expostas no local. Apesar de Andersson ter achado graça na situação, afirmou que o artista precisa devolver o dinheiro até o dia 16 de janeiro, quando encerra a exposição, devido o contrato estabelecido.



Haaning falou sobre o assunto ao site Dr.dk e declarou que não pretende devolver o dinheiro. "A obra de arte é que eu peguei o dinheiro deles", disse. "Estimulo outras pessoas que têm péssimas condições de trabalho como eu a fazer o mesmo", completou.

Andersson negou que o artista não tenha sido pago de forma justa. "Acabamos de assinar um acordo com a associação de artistas dinamarquesa que aumenta o valor que os artistas recebem quando estão exibindo", disse.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags