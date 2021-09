Maria Bethânia terá podcast sobre literatura a partir de novembro

A cantora Maria Bethânia estreia o programa "Tabuleiro", que contará com seis episódios semanais e gratuitos a partir do dia 4 de novembro

A brasileira Maria Bethânia é uma daquelas cantoras que busca na literatura parte de sua inspiração para a produção artística. Exemplo disso é que dramatizou alguns textos de Clarice Lispector (1920 - 1977) e sempre demonstra sua admiração pela autora de “A Hora da Estrela”. Agora, a artista estreia o podcast “Tabuleiro”, que tem lançamento marcado para 4 de novembro.

O programa contará com seis episódios semanais e gratuitos. Conteúdo será transmitido pela Rádio Batuta, que está hospedada no site do Instituto Moreira Salles (IMS).

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a primeira exibição focará em Clarice Lispector. Durante o diálogo, Maria Bethânia fará conexões da escritora com canções de Billie Holiday (1915 - 1959) e Mahalia Jackson (1911 - 1972).

Com textos selecionados pelo poeta Eucanaã Ferraz, ainda haverá conversas sobre Carlos Drummond de Andrade (1902 - 1987) e Vinícius de Moraes (1913 - 1980). Músicos como Caetano Veloso e Chico Buarque também serão temas presentes.

Tabuleiro

Quando: a partir de 4 de novembro

Onde: na rádio Batuta, pelo site do Instituto Moreira Salles

