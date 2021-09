Banda de sócio da Prevent Senior não participará de festival após polêmicas

Armored Dawn, banda de Eduardo Parrillo, sócio da empresa Prevent Senior, não estará no festival Knotfest Brasil 2022

O festival de metal “Knotfest Brasil”, previsto para ocorrer em dezembro do próximo ano, anunciou que a banda Armored Dawn não estará mais no evento. O grupo musical tem como vocalista Eduardo Parrillo, um dos sócios da Prevent Senior.

A empresa de planos de saúde está sendo investigada na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. A companhia recebeu denúncias por alteração de prontuários médicos, distribuição de medicamentos para tratamento precoce do coronavírus e realização de pesquisa médica sem conhecimento dos pacientes.

“O Knotfest Brasil comunica que a banda brasileira Armored Dawn não fará mais parte do line up do festival a ser realizado em dezembro de 2022”, escreveu o evento em publicação nesta quarta-feira, 29, nas redes sociais.

O grupo brasileiro de heavy metal, fundado em 2014 na capital paulista, conta com os integrantes Eduardo Parrillo, Timo Kaarkoski, Thiago de Moura, Fernando Giovannetti, Rafael Agostino e Guga Bent.

De acordo com informações concedidas pelo festival ao "G1", a decisão foi tomada por ambas as partes. O evento, realizado por iniciativa da banda Spliknot, também afirmou que não falará mais sobre o assunto.



