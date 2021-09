Globoplay em outubro: veja os lançamentos de filmes, séries e novelas

O Globoplay anunciou os filmes, séries e novelas que chegam ao seu catálogo em outubro. Com 15 títulos previstos para o mês, um dos destaques é “Verdades Secretas II”.

A trama começa quando Angel (Camila Queiroz) perde o marido em um acidente de carro. Neste mesmo período, Giovanna (Agatha Moreira) retorna de Paris. A partir dessa situação, as duas retomam conflitos do passado.

Outra novela que estará disponível é “Malhação 2008”. A narrativa inicia quando o colégio Ernesto Ribeiro se une ao Múltipla Escolha. Neste contexto, Angelina é uma adolescente pobre, que estuda na nova escola como bolsista.

Quando estava em uma festa antes do início do período escolar, ela conhece Gustavo, um jovem rico. Os dois se reencontram no primeiro dia de aula, mas as diferenças sociais entre eles serão um problema.

No elenco, estão nomes populares como Sophie Charlotte, Rafael Almeida, Nathalia Dill, Caio Castro, Mariana Rios, Jonatas Faro e Sophia Abrahão.

Além dessas duas produções, haverá a primeira parte de “El Bronx”. A série de televisão colombiana é ambientada no bairro “El Bronx”, considerado um dos lugares mais perigosos da Colômbia.

Neste contexto, dois jovens com trajetórias diferentes terão seus destinos cruzados em uma região dominada pelas drogas, pelo crime organizado e pela pobreza. Os protagonistas são Rosmeri Marval, Ella Becerra, Jose Julian Gaviria, Carlos Manuel Vesga e Jin Muñoz.

Outubro na Globoplay

04/10

- "El Bronx" (parte 1)

11/10

- "Renascer"

12/10

- "Vlog da Berê" (temporada 2)

15/10

- "Famous in Love: Tocando as Estrelas"

25/10

- "Malhação 2008"

Previstos para outubro

- "Verdades Secretas II"

- "Law & Order: SVU"

- "O Último Navio"

- "Marido de Aluguel" (parte 1)

- "Marcus Cirillo: Caba Não, Mundão!"

- "No Escuro" (temporada 3)

- "Minta Comigo"

- "Evil: Contos Sobrenaturais" (temporada 2)

- "Clube do Araújo"

- "Enfermeiros: Uma Nova Era"



