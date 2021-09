Artista travesti colabora em clipe de padre Fábio de Melo e Kell Smith

Nesta quinta-feira, 30, a cantora e compositora Kell Smith lança o clipe de seu single "Vivendo", faixa em parceria com o padre Fábio de Melo que antecede o lançamento do EP de mesmo nome. A artista convidou a travesti Helena Vieira para assinar o roteiro e a direção de arte do trabalho. Escritora e atriz, Helena faz parte do Outro Grupo de Teatro (CE/SP), que há 10 anos desenvolve pesquisas envolvendo teatro, cinema, gênero e sexualidade.

Em um momento de "caos", Kell decidiu mudar o foco das suas composições e buscar inspiração nos fãs. Ao ler as mensagens que recebeu por meio das redes sociais, percebeu que muitos estavam passando pelo mesmo momento difícil que atravessa o País. "Essa música é sobre o que nos une e não o que nos separa", diz Kell Smith. A faixa nasceu a partir da busca por uma resposta para as angústias que enfrentamos diariamente, muitas vezes sozinhos, por exemplo, como sobreviver a perda de uma pessoa amada, como seguir em frente, como ter esperança.

“Não vou parar, porque tem muita vida pra acontecer”. A partir desse verso do refrão, Helena Vieira propõe uma construção narrativa em imagens que, assim como a letra de Kell, abraçam o público com o sentimento de identificação coletiva em meio às inúmeras dificuldades de sobrevivência e manutenção da vida que se impuseram durante a pandemia. Ela aponta um respiro a partir do abraço que vem da solidariedade ativa e dos pontos de apoio possíveis.

Num contexto pandêmico em que é cada vez mais importante falar sobre saúde mental, Kell escolheu o mês de setembro, que marca a campanha de prevenção ao suicídio, para lançar "Vivendo".

