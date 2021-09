Pâmella Holanda nega ter recebido dinheiro de DJ Ivis

Em julho, Pâmella Holanda denunciou o ex-marido, DJ Ivis, e compartilhou nas redes sociais vídeos em que ele a agredia. Meses depois, ela voltou a falar sobre o caso na internet e desabafou sobre a "lentidão" da Justiça em conceder o pedido de medida protetiva. A defesa do produtor musical chegou a rebater, afirmando que desde julho realiza depósitos judiciais, acumulando R$19 mil até hoje, mas Pâmella negou.

Através dos stories do Instagram, ela afirmou que a defesa do ex-marido vinculou "informações falsas e mentirosas" ao divulgar os valores nas redes sociais de Ivis. Ela afirmou que está trabalhando e sustentando a filha. "Eu posso sustentar o resto da vida, ela é minha filha. Não estou pedindo nada", disse. Pâmella também explicou que ao mencionar o caso no dia anterior, estava se referindo apenas à "lentidão" do judiciário e em nenhum momento mencionou o DJ e nem pediu dinheiro.

Ela confirmou que foi oferecido o antigo apartamento do casal, mas que atualmente está alocado e precisaria respeitar o contrato, além de não se sentir confortável em voltar para o local onde foi agredida. "Eu sofri muito naquela casa. Não ia conseguir viver em paz ali dentro. Eu precisava de um ambiente novo para mim e para minha filha, um apartamento maior, com qualidade, com espaço para ela crescer e se desenvolver. A Mel começou a andar, então ela precisa de espaço para poder brincar", explicou. Outro fator citado por ela, foi a segurança, já que o DJ saberia o seu endereço se ela voltasse para o apartamento.

"Não tô aqui comprando briga com ninguém. Não tô aqui declarando guerra a ninguém. Em nenhum momento tô ofendendo, injuriando ninguém, caluniando ninguém, processando ninguém. Ele está respondendo pelos crimes que cometeu comigo. Agredir mulher, bater em mulher é crime", declarou. "Parem de ser mentirosos, parem de querer pintar o bom samaritano de que ele está fazendo as coisas de livre e espontânea vontade, porque ele não está. Ele está fazendo porque vocês estão instruindo ele a fazer", afirmou.

Pâmella ainda ressaltou que o processo corre em segredo de justiça, para proteger a filha, mas que Ivis e a família não se preocupam com a criança. "É como se ela não existisse. Ele nunca procurou saber da filha. Ninguém, absolutamente ninguém da família, nem pra saber se minha filha tá viva, tá bem, tá precisando de algo", disse.

