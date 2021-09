Meme de Chico Buarque: cantor vence ação judicial contra empresa

Quem usa a internet com regularidade já deve ter visto memes com uma imagem de Chico Buarque, em que ele aparece sorrindo de um lado e sério de outro. O conteúdo, referente à capa do álbum de estreia do artista “Chico Buarque de Hollanda” (1966), passou a ser utilizado por muitos internautas nos últimos anos. Mas, agora, ele venceu uma ação contra a Valor Tecnologia.

A empresa havia realizado uma campanha publicitária de maneira indevida em suas redes sociais. Na publicação, havia uma “brincadeira” que atrelava os dois semblantes do cantor ao modo como a companhia agiu durante a pandemia. O artista, então, entrou na justiça por causa da situação, e a postagem foi apagada logo depois.

De acordo com Ancelmo Gois, colunista do “O Globo”, o 6º Juizado Especial Cível do Rio de Janeiro condenou a empresa a pagar R$ 25 mil em indenização.

Essa não é a primeira vez que Chico Buarque entra na justiça por questões que envolvem sua imagem. Em fevereiro deste ano, o deputado federal Alexandre Frota foi condenado a pagar R$ 50 mil a ele por danos morais.

O processo foi movido depois que o político fez uma publicação em seu perfil no Twitter, em que indicava que o músico teria se beneficiado de recursos que foram desviados da Lei Rouanet.



