São Clemente divulga samba-enredo inspirado em Paulo Gustavo; ouça

A escola de samba carioca São Clemente anunciou nessa terça-feira, 28, sua escolha para o samba-enredo do Carnaval do próximo ano. A canção, intitulada “Dona Hermínia Mandou Avisar”, é uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que faleceu vítima da Covid-19 em maio deste ano. A vida do artista será o tema da escola, que irá incluir sua mãe, Déa Lúcia, seu esposo Thales Bretas, e seus filhos na homenagem.

O samba-enredo escolhido contou com a colaboração de 13 compositores, entre eles Cláudio Filé, James Bernardes, Arlindinho Cruz, Braguinha, Colaço, Marcus Lopes, Danilo Gustavinho, Caio Tinguinha, Kaíque Vinicius e Igor Leal. O anúncio da canção vencedora foi feito pela mãe de Paulo Gustavo, que agradeceu a homenagem da escola de samba. Para ouvir o samba-enredo, clique aqui ou reproduza o player abaixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em primeiro lugar quero agradecer a São Clemente por toda essa homenagem que ela está fazendo para o meu filho. Todos nós estamos sendo homenageados, e ele principalmente. De onde ele estiver, ele está feliz… Estaremos todos na Sapucaí com Paulo Gustavo presente”, disse ela. Paulo já desfilou na Sapucaí para a São Clemente em 2013, caracterizado de Dona Hermínia, sua principal personagem.



Sobre o assunto Relembre os sucessos de Paulo Gustavo no cinema e na televisão

Rua Paulo Gustavo tem placas instaladas por Prefeitura de Niterói

Sergio Marone e Mario Frias discutem sobre Lei Paulo Gustavo nas redes sociais

Confira a letra do samba-enredo inspirado em Paulo Gustavo



O céu me sorriu

A irreverência me chamou, eu vou

Imortal é nossa relação

A benção lhe dou, num gesto de amor

Para você vestir

Preto e amarelo e sorrir

Atuar com Otelo e Dercy

Pra plateia vibrar, gargalhar, delirar

Na próxima cena, no primeiro plano

Nem só Marcelina, nem só Juliano

Milhões de herdeiros

Anunciando a mãe de todo brasileiro

Dona Hermínia mandou avisar que pode

Sambar na avenida e dizer no pé

Mulher com mulher tudo bem

Homem com homem também

O negócio é amar alguém

De Thales o amor venceu

O sentimento mais fiel

Semente que gerou romeu

Semente que gerou Gael

Exemplo de atitude para uma nova geração

Corrente de amizade sempre em alta tensão

Vai que cola esse meu despedaçado coração

Ah coração!

Sou eu a primeira plateia

Divina ‘idea’, dei luz ao seu brilho

A nossa vida é uma peça

Graças a você meu filho

São Clementes, aqueles que amam, que cuidam, que sentem

Mostrando a cara da nossa gente

“Rir é resistir, seguir em frente”

Paulo Gustavo pra sempre!

Tags