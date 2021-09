Sergio Marone e Mario Frias discutem sobre Lei Paulo Gustavo nas redes sociais

O secretário afirmou ser contra o projeto de lei e recebeu críticas do ator Sergio Marone

O ator e apresentador Sergio Marone e o secretário especial de cultura Mario Frias discutiram nas redes sociais, após o gestor criticar a Lei Paulo Gustavo, que busca viabilizar ações emergenciais de auxílio à cultura. O projeto visa liberar R$ 3,8 bilhões para amenizar os efeitos negativos econômicos e sociais da pandemia no setor cultural, mas para Frias a lei é "absurda".

No Twitter, o secretário disse que o projeto de lei Paulo Gustavo é "um absurdo que transformará o governo federal num caixa eletrônico de saque compulsório". "Essa lei destinará anualmente 4 bilhões de reais para estados decidirem o destino desse recurso. Sou radicalmente contra!", declarou.

Sobre o assunto Mario Frias anda armado no trabalho e grita com servidores, afirma jornal

Armas de fogo são objetos de valor cultural? Especialista analisa movimento do Iphan

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depois escreveu: "Quero agradecer o senador @fhezermcoelho [o senador do MDB Fernando Bezerra], líder do governo no Senado, por ter retirado de pauta o projeto de lei Paulo Gustavo. Este projeto é completamente absurdo!", escreveu.

Marone respondeu e criticou o posicionamento de Frias. "Isso, deixa um monte de ex-colegas seus passando fome. Entendo seu amargor por não ter seguido na carreira artística, mas entenda... não fosse seus olhos azuis, jamais teria tido uma oportunidade na TV", afirmou. "E os 4 milhões na casinha do Renanzinho? Absurdo também? Explica?", debochou, ao lembrar a mansão que Renan, filho de Bolsonaro, e sua mãe se mudaram recentemente.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags