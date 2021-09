PlayStation Plus: veja a possível lista de jogos de outubro

Nos últimos meses, os jogos a serem liberados pela PlayStation Plus a seus assinantes foram revelados antes do tempo através de vazamentos. Para outubro, essa dinâmica parece continuar. Veja os três jogos que podem chegar no próximo mês

Mensalmente, jogos são distribuídos gratuitamente para assinantes da PlayStation Plus. Nas últimas edições, os títulos a serem liberados foram revelados antes do tempo através de vazamentos. Para o mês de outubro, essa dinâmica parece continuar.

Rumores do fórum francês Dealabz, que também revelou os jogos de setembro antes do tempo, apontam que os três jogos gratuitos de outubro serão Hell Let Loose (versão PS5), Mortal Kombat X (versão PS4) e PGA Tour 2K21 (versão PS4).

Quem não baixou os jogos da PlayStation Plus de setembro tem até 5 de outubro para adquirir os títulos. São eles: Overcooked: All You Can Eat! para PlayStation 5 e Predator: Hunting Grounds e Hitman 2 para PS4/PS5.

Jogos da PlayStation Plus em outubro: Hell Let Loose

Desenvolvido pela Black Matter Pty. e publicado pela Team17 Digital, “Hell Let Loose” é um jogo de tiro em primeira pessoa ambientado na Segunda Guerra Mundial. Batalhas online com até 100 jogadores são oferecidas, nas quais estão dispostas armas e cenários diversos. Clique aqui para conferir o trailer ou acesse o player abaixo.

Jogos da PlayStation Plus em outubro: Mortal Kombat X

“Mortal Kombat X” é um jogo de luta com diversos personagens. Com direção de Ed Boon, é o décimo título da franquia Mortal Kombat. Donos de consoles PS5 já podiam resgatar o jogo na seleção PlayStation Collection, mas “Mortal Kombat X” pode ser uma novidade interessante para quem tem PS4. Clique aqui para conferir o trailer ou acesse o trailer abaixo.

Jogos da PlayStation Plus em outubro: PGA Tour 2K21

Lançado em agosto de 2020 e desenvolvido pela 2K, “PGA Tour 2K21” é um jogo de golf indicado para os amantes de esportes. Clique aqui para conferir o trailer ou acesse o trailer abaixo.

