10 anos de "Call Me Maybe": Carly Rae Jepsen relembra sucesso do single

O single "Call Me Maybe", da cantora canadense Carly Rae Jepsen, foi lançado há uma década. A artista celebra o aniversário em suas redes sociais

Várias músicas lançadas há uma década continuam presentes nas playlists, nas rádios e nas memórias dos ouvintes. Muitas delas foram sucessos mundiais, como: “Ai Se Eu Te Pego”, de Michel Teló, “Rolling In The Deep”, de Adele, “Party Rock Anthem”, de LMFAO, e “Born This Way”, de Lady Gaga. Na lista de hits da época, também está “Call Me Maybe”, da cantora canadense Carly Rae Jepsen, que completa 10 anos de lançamento nesta terça-feira, 20 de setembro.

Nas redes sociais, a dona da canção escreveu um texto em homenagem ao single responsável por torná-la famosa. “Eu quero agradecer a todos os vídeos divertidos, danças engraçadas e noites selvagens juntos em países diferentes. Vocês abriram meu mundo e meu coração para a aventura que foi essa música e eu não podia ser mais agradecida a todos vocês”, disse.

Ela ainda recorda o início de sua fama. Quando era uma garçonete e ainda não tinha divulgado o hit, escutou algumas pessoas falarem sobre suas composições. “Eu lembro quando era garçonete, uma das mesas estava falando sobre minha música. A mesa tinha umas 12 pessoas, que voltaram de uma viagem e cantaram juntos com a rádio o tempo inteiro. Eu acho que era uma música que só tocou no Canadá, chamada ‘Tug Of War’, que tocava bastante na época. Eles não eram exatamente fãs”, lembrou.

“Uma frase que escutei foi: ‘essa garota Carly Rae Jepsen estava sendo repetida várias vezes a viagem inteira e estamos tão cansados disso’. Alguns deles cantaram a música imitando a voz, sem saber que eu que estava servindo a comida deles”, continuou.

Apesar da recepção negativa, ela afirma ter ficado feliz na época, porque era a primeira vez que alguém citava seu nome diretamente. Após entregar a conta, revelou para quem estava na mesa que era Carly Rae Jepsen. “As mandíbulas deles caíram, nós rimos e eu talvez tenha recebido mais gorjeta que o comum”.

Desde o segundo álbum de estúdio que lhe rendeu projeção internacional, “Kiss” (2012), a cantora lançou outros três discos: “Emotion” (2015), “Dedicated” (2019) e “Dedicated Side B (2020). Também tem os EPs “Curiosity” (2012) e “Emotion: Side B” (2016).



