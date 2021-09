Natiruts inicia turnê de retomada com show em Fortaleza

De norte a sul do País, a banda volta à estrada em 18 de dezembro, com disco novo no repertório

A banda Natiruts já tem data para voltar aos palcos: 18 de dezembro. Fortaleza foi escolhida como a cidade para início da turnê de retomada, após um ano e meio de restrições diante do cenário pandêmico. Intitulada “Good Vibration”, a tour celebra os 25 anos de história do grupo que mescla reggae com diferentes sonoridades.



"Graças a vacinação, mesmo que tardia, nossa área de eventos tem voltado gradativamente às atividades. Infelizmente não temos só o que comemorar. São quase 600 mil mortes, os profissionais da área de eventos jogados à sorte pelo governo e uma atmosfera de ódio e desesperança causada por quem deveria ajudar. Mas vamos colocar a fé na frente de tudo e seguir em frente! Será muito emocionante reencontrar todos vocês! Até lá!", aponta o vocalista Alexandre Carlo.







Em maio passado, o Natiruts lançou o álbum “Good Vibration vol. 1”, que conta com as participações especiais dos brasileiros IZA, Carlinhos Brown, Chico Brown, Melim, Planta & Raiz e do baiano Dja Luz na composição de "Ela". Transcendendo fronteiras estão os feats do espanhol Macaco, do jamaicano Ziggy Marley (filho de Bob), da atriz mexicana de origem indígena Yalitza Aparicio, da costa-riquenha Debi Nova e do porto-riquenho Pedro Capó.



“Em uma mistura de sentimentos, estamos programando a nossa volta aos palcos!! Impossível esquecer as milhares de mortes e todo o sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos. Com a vacinação avançando, retornaremos com a nossa missão de levar um pouco de acalanto, alegria e esperança por dias melhores a todos! Viva a vida, a ciência e a cultura, até breve!!!", diz o baixista, Luís Mauricio.

Além de Fortaleza, Pernambuco ganha duas datas: Carneiros (29/12) e Maracaípe (31/12). Florianópolis (SC) recebe a banda em 09/01 e a Praia da Pipa (RN) dia 22/01.



