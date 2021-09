Karol Conká no Fifa 22: ex-BBB terá música inédita em trilha sonora do jogo

Com previsão de lançamento oficial para o dia 1º de outubro, o jogo Fifa 22 terá a ex-BBB Karol Conká na trilha sonora com a música Subida. É a terceira vez da rapper na soundtrack do game

A inédita música "Subida" da cantora Karol Conká estará inclusa como uma das canções do famoso jogo Fifa 22. O jogo será lançado para o público em geral ainda este ano, no dia 1º de outubro, e a cantora representará o Brasil na soundtrack do game, sendo uma das 122 músicas presentes na trilha sonora. Este ano, o jogo conta com o craque francês Kylian Mbappé na capa.

A rapper compartilhou a notícia nessa segunda-feira, 20, e comemorou a novidade. "Fiquem ligados por aqui que em breve tem muita novidade chegando", anunciou em suas redes sociais. "Subida" é o mais novo single de seu álbum pós-BBB 21, no qual a cantora pertencente ao grupo Camarote foi eliminada com 99,17% de rejeição do público no reality que consagrou Juliette como a campeã.

Sobre o assunto Após 28 anos, Ingrid Guimarães deixa Globo e assina contrato com a Amazon

Rihanna divulga trailer da Savage X Fenty Show e comenta sobre novo álbum

Xand Avião lança EP "Viva La Vida" nesta sexta-feira, 24

"Britney x Spears": documentário da Netflix detalha a tutela da artista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A canção da rapper é uma parceria com o produtor RDD. Ele também celebrou nas redes o lançamento musical. "Mainhê, tô no Fifa, viu? Junto com a Braba @karolconka", comemorou. É a primeira vez do produtor na trilha sonora do jogo, mas a "mamacita" não é novata no game: a artista já emplacou a música "Boa Noite" no Fifa 14; e "Caxambu" no Fifa 18. Ambas as músicas são do álbum de estreia de Conká, o Batuk Freak, de 2013. Junto à Karol, o brasileiro Caio Prado também estará na edição de 2022 do game de futebol com a canção “Baobá”. Anteriormente, outros artistas nacionais como Marcelo D2, Tulipa Ruiz, BaianaSystem, Emicida e MPB4 também já fizeram parte da série de jogos da Electronic Arts.

FIFA 22 já está disponível para jogar a partir de hoje, 22 de setembro

Com lançamento oficial previsto para o dia 1º de outubro, o Fifa 22 já está liberado por 10 horas de jogo a partir de hoje, quarta-feira, 22 de setembro (22/09). Para ter acesso ao game, é necessário ser assinante do EA Play, antigo EA Access, serviço da Electronic Arts. Assinantes do Xbox Gmae Pass para PC e Ultimate têm acesso ao EA Play.

A nova versão estará disponível para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC. No entanto, para quem quiser jogar entre as gerações das mesmas plataformas (PS4 e PS5 ou Xbox One e Series), a solução será comprar a edição Ultimate - a mais completa e cara da edição.

Tags