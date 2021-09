"Britney x Spears": documentário da Netflix detalha a tutela da artista

Britney Spears ganhou atenção mundial nos últimos meses por causa de uma batalha judicial contra seu pai, Jamie. A artista tenta acabar com a tutela que, segundo ela, não permite que tenha liberdade para tomar decisões pessoais e profissionais. Essa história, divulgada nas redes sociais e na imprensa, ganhará o documentário “Britney x Spears”, que estreia na próxima terça-feira, 28 de setembro, na Netflix.

Dirigido por Erin Lee Carter, o filme se aprofunda no processo ao falar com especialistas na área. “Eu mereço os mesmos direitos que todo mundo. Já faz 13 anos. Chega”, a cantora fala em trecho do trailer divulgado nesta quarta-feira, 22.

A história completa de Britney Spears ainda não foi contada. Meu novo filme documental Britney x Spears estreia dia 28 de setembro. pic.twitter.com/9xSfqLM2lw Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine September 22, 2021

Britney Spears está em batalha legal para colocar um fim na custódia de seus assuntos pessoais e profissionais, que foi concedida ao pai desde 2008. Na época, foi alegado que a artista pop seria incapaz de ter o controle de sua vida financeira após enfrentar problemas de saúde mental com a perda da guarda dos filhos.

Em depoimentos recentes, ela falou sobre não poder decidir até questões de interesse privado, como retirar o método contraceptivo para engravidar. Em agosto, Jamie Spears concordou em ser afastado da tutela, mas ainda haverá outra pessoa nomeada para seu posto.

Após o pai entrar com uma petição para deixar seu cargo, haverá uma nova audiência para o caso na quarta-feira, 29 de setembro, um dia depois do lançamento do documentário.

Sobre o assunto Rihanna divulga trailer da Savage X Fenty Show e comenta sobre novo álbum

Animais Fantásticos 3 ganha data de estreia; filme focará em Dumbledore

Filme "Confissões de uma Garota Excluída" estreia na Netflix; veja crítica

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.



Tags